Medicinski fenomen: Milutin već 30 godina jede samo truhlu hranu i tvrdi da je zdrav kao drijen

Medicinski fenomen iz Osečine Milutin, već tri decenije jede isključivo truhlu hranu, a tvrdi da je zdrav kao drijen. Dok jedni svoj jelovnik ne mogu zamisliti bez mesa, a drugi ga baziraju na svježem voću i povrću, ovaj čovjek iz Srbije potpuno odskače od svih poznatih obrazaca ishrane, prenosi Telegraf.rs.

Prema njegovim riječima, više od 30 godina nije okusio ništa svježe njegov organizam traži stari hljeb, pokvaren pasulj ili ustajalu čorbu, dok su mu truhle voćke glavni desert.

- Sve što je staro to mi prija, ni sam ne mogu to da objasnim, prosto je tako. Nikada se nisam razbolio ili imao zdravstvene probleme. Iako sam ušao u osmu deceniju života, bez problema idem u nadnicu i tako zarađujem za život. Nikad ni najmanji problem sa želucem nisam imao, pa pretpostavljam da je organizam navikao i stvorio antitijela na bakterije i viruse. Zbog toga nemam tegobe i osjećam se kao čigra - rekao je Milutin za RINU.

Njegovi sugrađani potvrđuju da ga ne pamte da je ikada pojeo išta svježe, te ga smatraju pravim čudom prirode. Vjeruju i da je upravo to možda razlog njegove vitkosti i kondicije.

- Ako mu skuhaš ručak i ponudiš topao obrok, on ga prihvati, ali neće odmah da jede. Ostavi to da stoji nekoliko dana, pa tek onda konzumira. Neće da jede hranu pripremljenu istog dana, voli da odstoji. Često nađe flašu mlijeka staru mjesec dana, koju je neko bacio, i bez problema je popije. Ima i razlog zašto to tako radi. A često ga vidim i kako hoda bos po minusu - ispričao je komšija Žarko Alić.

Milutin tvrdi da nikada nije imao stomačnih tegoba, a jedini kriterij mu je da hrana ima što duži “staž”, jer mu je takva ukusnija. Njegova navika zbunjuje i ljekare, koji nemaju jasno objašnjenje za ovakav način života. No, Milutin se za sada drži svojih pravila, kreće se lako i radi punom snagom, uprkos tome što njegov jelovnik izgleda kao nešto što većina ljudi ne bi ni dotakla.