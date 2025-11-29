Vlada RH o napadu na časnu sestru: Poduzete sve hitne mjere i radnje

Vlada Republike Hrvatske saopćila je u subotu da su, povodom jučerašnjeg ranjavanja časne sestre koja radi kao učiteljica u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, policijski službenici i zdravstveni radnici poduzeli sve hitne mjere, dok situaciju prati i nadležno ministarstvo koje je stavilo u pripravnost tim za psihološke krizne intervencije.

- Vezano uz jučer povrijeđenu časnu sestru, učiteljicu u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, policijski službenici i zdravstveni djelatnici poduzeli su sve žurne mjere i radnje. U toku je kriminalističko istraživanje kako bi se rasvijetlile sve okolnosti - saopćila je hrvatska vlada na platformi X, prenosi Hina.

Ministarstvo obrazovanja saopćilo je da je tim za psihološke krizne intervencije stavljen u pripravnost kako bi, ako škola zatraži, u najkraćem roku mogao izaći na teren.

Naveli su da su kontaktirali direktora škole i ponudili svu podršku koju škola smatra potrebnom.

Podsjećaju da je tim za psihološke krizne intervencije u pripravnosti kako bi, ukoliko škola zatraži, mogao odmah reagovati.

Ministarstvo će i dalje pratiti situaciju i ostati u stalnom kontaktu s direktorom škole.

Zagrebačka policija je u petak oko 14:45 sati zaprimila dojavu Kliničke bolnice Sestre milosrdnice da je primljena žena povrijeđena oštrim predmetom u predjelu abdomena.

Prema današnjim informacijama koje su dostavili ljekari, žena je zadobila lakše povrede, saopćila je policija.

U toku je intenzivna kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve činjenice i rasvijetlile okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja, naveli su iz policije.