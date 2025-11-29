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STRAVIČAN ZLOČIN

Pronađeno tijelo influenserice, u koferu zakopanom u šumi u Sloveniji: Bivši dečko Petar sve priznao

Policija je odmah sumnjala na ubistvo, a istragu je dodatno ubrzalo ponašanje bivšeg partnera

Stefani Pieper. Instagram

M. Až.

29.11.2025

Nakon šest dana intenzivne potrage, austrijska policija potvrdila je da je tijelo influenserice Stefanie Pieper pronađeno u koferu na zabačenoj lokaciji u Sloveniji.

Glavni osumnjičeni, njen bivši dečko, priznao je zločin tokom ispitivanja. Influenserka je bila prijavljena kao nestala 23. novembra, kada nije došla na posao i prestala da se javlja porodici.

Policija je odmah sumnjala na ubistvo, a istragu je dodatno ubrzalo ponašanje bivšeg partnera, koji je u danima nakon nestanka više puta putovao u Sloveniju i potom postao nedostupan.

Preokret se desio kada je slovenačka policija locirala zapaljeno vozilo na parkingu blizu granice. Automobil je pripadao bivšem partneru nestale Stefanie, a on je ubrzo pronađen u blizini i uhapšen. Nakon ekstradicije prebačen je u Austriju, gdje je podvrgnut intenzivnoj kriminalističkoj obradi.

Iako je osumnjičeni uhapšen, lokacija Stefanie ostala je nepoznata sve do petka, dok je istraga Styrian State Criminal Police Office pratila svaki trag koji bi mogao ukazati na mjesto gdje se nalazi.

Tokom višesatnog ispitivanja, pod pojačanim pritiskom istražitelja, osumnjičeni je rekao ključne riječi: "Ja sam to uradio."

Nakon priznanja, 31-godišnjak je otkrio lokaciju u zabačenom šumskom području u Sloveniji. Policajci su tamo pronašli kofer u kojem se nalazilo tijelo žene. Iako se čeka zvanična potvrda DNK analizom, istražni izvori navode da je riječ o nestaloj Stefanie. Prema prvim nalazima, žrtva je najvjerovatnije ugušena.

Austrijska i slovenačka policija nastavljaju zajednički rad na slučaju kako bi razjasnile sve okolnosti zločina, uključujući motiv, vrijeme smrti i detalje o kretanju osumnjičenog.

# SLOVENIJA
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