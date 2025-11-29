Bivši obavještajac Armije BiH: "Vučić nije bio dio 'Sarajevo safarija', ali treba odgovarati za druge stvari"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije bio dio “Sarajevo safari” tokom rata u BiH, izjavio je za Danas bivši obavještajac Armije BiH Edin Subašić, koji poručuje da bi aktuelni predsjednik Srbije trebalo da odgovara za neke druge stvari, poput pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Subašić za Danas objašnjava da je za tzv. Sarajevo safari prvi put čuo 1993. godine, kada je dobio na analizu dokument sa iskazom srpskog dobrovoljca SRS iz Srbije, zarobljenog na linijama fronta oko Sarajeva.

- Tada sam radio kao analitičar u Vojnoj obavještajnoj službi Armije Republike BiH. Njegova izjava bila je nezanimljiva sve do detalja kada je pomenuo da se od Beograda do Pala vozio sa petoricom Italijana koji su bili ‘čudno obučeni, imali su sve skupo na sebi, lovačko odijelo… puške u futrolama… bili su iz Milana’”, priseća se.

Šokantna informacija

Dodaje, međutim, da ni to nije bilo neobično, jer je tada dolazilo dosta stranih plaćenika koji su ratovali na srpskoj strani, ali nikad ranije nisu dolazili Italijani.

- I onda me šokirala informacija… Na pitanje tog radikala "koliku dnevnicu dobijaju za ratovanje u Sarajevu" jedan od Italijana mu je odgovorio da oni "neće dobiti dnevnicu, nego su oni platili da idu pucati po Sarajevu.’ Kako i zašto? Odgovorili su mu da su oni u stvari lovci, a ne vojnici i da ‘idu u Sarajevo kao na safari… po ljudsku glavu kao trofej’“, naglašava Subašić.

Ta informacija je, kako je objasnio, odmah prosleđena na provjeru italijanskim obavještajcima u UNPROFOR-u, a odgovor je stigao nakon četiri-pet mjeseci, negdje u aprilu 1994. godine.

- Italijanska obavještajna služba SISMI obavijestila nas je da je "locirano mjesto odakle se sve organizuje i kreće, da je to mjesto neutralizovano i da se više neće ponavljati". Kratko i jasno, ali i značajno. Obavještenje da je "mjesto pronađeno i neutralizovano" zapravo je bila potvrda da je informacija od zarobljenika bila tačna. Dakle, bogati stranci su tokom rata dolazili u Sarajevo, plaćali srpskim snagama da ih uvedu u svoje borbene linije, a zatim su ubijali Sarajlije iz najnižih poriva – kao divljač u lovu - ističe Subašić.

Taj predmet je, kao riješen slučaj, bio zatvoren sve do 2022. godine i filma “Sarajevo Safari”, koji je podstakao gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić da podnese krivičnu prijavu u Tužilaštvu BiH protiv N.N. izvršilaca i organizatora ovog morbidnog safarija.

Nezavisno od te prijave, kako objašnjava Subašić, italijanski pisac i novinar Ecio Gavaceni dao se u potragu za počiniocima u Italiji, u Milanu, i skupio toliko dokaza da je državni tužilac Italije otvorio zvaničnu istragu i zadužio specijalnu jedinicu Karabinjera koja će operativno raditi.

Položaji na jevrejskom groblju

Komentarišući to što su novinar iz Hrvatske Domagoj Margetić i advokat iz Srbije Čedomir Stojković podnijeli prijave protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa “Sarajevo safarijem”, Subašić je rekao da je Vučić posljednji čovjek na svijetu kog bi uzeo u odbranu, ali da on zaista nije bio dio tog fenomena.

- On treba odgovarati za druge stvari. Dakle, imamo više izjava Šešelja da je mladi radikal Aleksandar Vučić bio dobrovoljac u jedinici četničkog vojvode Slavka Aleksića na položajima na jevrejskom groblju iznad Sarajeva. Sa tih srpskih položaja snajperska vatra po gradu bila je najsmrtonosnija. Međutim, Vučić se ne uklapa u profil safari-lovaca o kojima ovdje govorimo. Ako je i pucao, on sigurno nije plaćao za to, niti je bio dio tih aranžmana - naglašava Subašić.

Dodaje, ipak, da treba raščistiti nedoumice oko video-snimka Vučića iz Sarajeva i razjasniti šta mu je u ruci – stativ od kamere, kišobran ili puška.

- Postoje IT i AI programi za prepoznavanje lica i predmeta kojima se može utvrditi šta drži u ruci, ali to mora uraditi neka institucija za provođenje zakona da bi se dobili pravno validni dokazi i onda govorili o njegovoj objektivnoj odgovornosti”, rekao je Subašić uz ocjenu da Margetić i Stojković svojim krivičnim prijavama zapravo “kontaminiraju istrage u Milanu i Sarajevu nepotrebnim optužbama koje je lako pobiti”.

“Vučić jeste za sud i zatvor, ali za druge stvari. Eto, počnimo od nadstrešnice u Novom Sadu - zaključuje sagovornik Danas-a.