Crna Gora uvodi vize za građane Rusije najkasnije do septembra 2026.

Crna Gora uvešće vize za ruske državljane najkasnije do septembra naredne godine, a kako su poručili iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova to je neophodno zbog usklađivanja sa viznom politikom Evropske unije.

- Neophodno je da do kraja trećeg kvartala 2026. Crna Gora uskladi viznu politiku sa EU, što, između ostalog, znači i uvođenje viznog režima za državljane Rusije - saopštilo je Ministarstvo prenose podgoričke Vijesti.

Kako su u Ministarstvu rekli za Radio Slobodna Evropa, ta mjera je dio obaveza koje je Crna Gora preuzela u okviru Reformske agende 2024–2027. i usklađivanja sa evropskim pravilima iz poglavlja 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost.

- Usklađivanje sa viznom politikom EU sprovodi se postepeno i uz pažljivo uvažavanje nacionalnih ekonomskih i drugih interesa, koji su od suštinskog značaja za očuvanje stabilnosti i dugoročni razvoj države - naveli su u Ministarstvu.

Kako se navodi, prema važećem Sporazumu o uzajamnim putovanjima, ruski državljani trenutno mogu da ulaze i borave u Crnoj Gori do 30 dana bez vize.

Zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da u Crnoj Gori boravi više od 21.100 ruskih državljana, a da najveći broj njih živi na primorju, posebno u Budvi.

Iako u Crnoj Gori mogu da borave do 30 dana bez vize, u praksi oni nakon tog perioda na kratko napuste Crnu Goru, najčešće samo do najbližeg pograničnog mjesta i u povratku dobiju novi tridesetodnevni bezvizni period.