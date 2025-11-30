Termoelektrana Pljevlja u pogonu nakon osam mjeseci pauze

Termoelektrana Pljevlja jutros je uključena na mrežu u šest sati i 11 minuta, nakon što zbog ekološke rekonstrukcije nije radila osam mjeseci.

Ekološka rekonstrukcija najvećeg crnogorskog energetskog objekta počela je u aprilu 2022. godine, a van proizvodnje je bila od početka aprila ove godine.

Rok za završetak radova bio je 30. oktobar, iako se očekivalo da će biti završen i 15 dana ranije.

Termoelektrana će narednih mjeseci biti u probnom radu dok se ne ispita rad svih novougrađenih segmenata.

Ekološka rekonstrukcija, koja će značajno smanjiti zagađenja i omogućiti toplifikaciju Pljevalja, koštala je državnu energetsku kompaniju 70 miliona eura.

Zbog osmomjesečne pauze u radu, Elektroprivreda je za potrebe snabdijevanja potrošača uvezla oko 800 hiljada megavata, što je, uz lošu hidrologiju, stvorilo gubitak od 90 miliona eura u tom periodu.

Ekološku rekonstrukciju uradio je konzorcijum koji čine kineska kompanija DEC International i njeni domaći podizvođači Bemax, BB Solar i Permonte, koji su izabrani na tenderu krajem 2019. godine.