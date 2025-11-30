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JEDINSTVEN DOGAĐAJ

"Dodir kultura u Austro-Ugarskoj monarhiji" u organizaciji Austrijskog kulturnog foruma i Ambasade BiH u Zagrebu

Sevdalinka je ljubavna pjesma koja nema rok trajanja, naglasio je Bajtal

Sa događaja. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

30.11.2025

„Dodir kultura u Austro-Ugarskoj monarhiji“ naziv je događaja koji je, u saradnji s Austrijskim kulturnim forumom u Zagrebu, organiziran u Kulturno-informativnom centru Ambasade Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. 

Veliki broj prisutnih pozdravila je direktorica Austrijskog kulturnog foruma Marina Chrystoph, istaknuvši vrijednost ovakvih susreta za razumijevanje slojevitosti zajedničke historije.

Akademik Esad Bajtal govorio je o povijesnom razvoju kulturnih dodira i međusobnih utjecaja u regiji, s posebnim osvrtom na sevdalinku, kao najsuptilniji izraz bosanskohercegovačke duhovnosti. Sevdalinku je opisao kao „emocionalni arhiv jednog naroda“, pjesmu koja istovremeno nosi tugu i dostojanstvo, ali i tragove evropskih muzičkih utjecaja koji su se prirodno isprepleli kroz stoljeća. Istaknuo je da sevdalinka nije samo žanr, već „živo kulturno biće koje pamti i prenosi identitet“, te da njena snaga leži u autentičnosti i univerzalnoj emotivnoj prepoznatljivosti.

- Sevdalinka je ljubavna pjesma koja nema rok trajanja - naglasio je Bajtal.

U okviru programa, kompozitor i virtuoz na harmonici Muamer Kebić izveo je različita djela, od klasičnih kompozicija poput Mocartovih, preko energičnih polki, do emotivnih sevdalinki i popularnih pjesama tadašnjeg doba, priredivši publici istinsko muzičko putovanje kroz stoljeća.

# ESAD BAJTAL
# HRVATSKA
# BIH
# ZAGREB
# MARINA CHRYSTOPH
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