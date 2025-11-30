Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBRATIO SE GRAĐANIMA

Vučić o NIS-u: Od utorka nećemo imati rafineriju koja radi, Tramp sigurno nije upoznat sa detaljima

Mi smo mala zemlja ne možemo da funkcionišemo bez nafte, kaže Vučić

Vučić o NIS-u: Od utorka nećemo imati rafineriju koja radi. Instagram

A. O.

30.11.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas stanje u NIS, sankcijama sa kojima se ta zemlja suočava.

- Amerikanci su uveli sankcije protiv NIS kako bi se isključio ruski menadžment ,a onda su krajem septembra rekli da žele da se isključi rusko vlasništvo iz te kompanije, da će tek tada odblokirati sankcije. Naravno to nit je zasnovano na pravu, ali to su stvari koje se nažalost u eri neprava i sile događaju. Mi smo mala zemlja ne možemo da funkcionišemo bez nafte, imamo jedan jedini koji su Hrvati odmah zatvorili kad su stupile sankcije, nijedna kap nam nije stigla već 52 dana. Tu su sankcije urušavanje banki, kompletnog bankarskog sistema. Mi smo razgovarali sa svima i zamolili smo Ruse da pronađu rješenje prirodno i normalno - kazao je Vučić, prenosi Telegraf.rs.

Kako je dalje rekao, kod njih u Srbiji, svi vole da prave lažne paralele ne bi li služili tuđim interesima i optužili svoju državu.

- Govore da od 48. nismo imali teške odnose s a Rus, pa od tad nismo ni imali rat u Evropi. Mene je sramota da govorim neznalicama o svemu tome, pa ih pitam, od oktobarske revolucije, a kad su nam to bili dobri odnosi? U vrijeme Lenina? U vrijeme Staljina? Hruščova do 64? Pa mi recite šta je tu bilo posebno dobro.... - kaže on. 

- Mi imamo dobre odnose, ali poštujući sebe - rekao je, dodajući da se nijedna druga zemlja na ovakav način ne bi odnosila.

- Znam da nikada nikoga nećete zadovoljiti, kao što ne razumijem šta to Amerikanci sada rade. Ne razumijem ni logiku ni taktiku. Bezbroj sam razgovora obavio s njima. Ljudi, zbog čega nam ne date licencu? Nama rafinerija prestaje sa radom u utorak. Šta je vaš razlog? Mi moramo da poštujemo te sankcije, nije u pitanju glava bilo čija, tih 50 dana dođe pa prođe, imate garancije države da će biti poštovane sankcije, ali ne.... oni kažu mi smo to vama rekli pre 8-9 mjeseci...Ma nismo mi vlasnici kompanije i ne možemo mi u ime Rusa da odlučujemo, mi smo samo manjinski vlasnik, mi smo se tri puta odrekli prava preče kupovine zbog spoljašnjih sankcija... šetale su akcije između kćerki firmi.... i sada smo se odrekli prava preče kupovine, jer pod prinudom... da oni to urade na način na koji oni to žele. Siguran sam da predsjednik Tramp o detaljima nije upoznat. O tome su upoznati visoki funkcioneri, ali moje pitanje je šta tačno radite sad? Od utorka nećemo da imamo rafineriju koja radi - kazao je Vučić.

Potom je rekao da će pokušati večeras da obavi dodatne razgovore sa Amerikancima, ali i da ne veruje da će oni promijeniti svoju odluku.

# SRBIJA
# SANCKIJE
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# NIS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (40)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.