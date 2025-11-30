Vučić o NIS-u: Od utorka nećemo imati rafineriju koja radi, Tramp sigurno nije upoznat sa detaljima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas stanje u NIS, sankcijama sa kojima se ta zemlja suočava.

- Amerikanci su uveli sankcije protiv NIS kako bi se isključio ruski menadžment ,a onda su krajem septembra rekli da žele da se isključi rusko vlasništvo iz te kompanije, da će tek tada odblokirati sankcije. Naravno to nit je zasnovano na pravu, ali to su stvari koje se nažalost u eri neprava i sile događaju. Mi smo mala zemlja ne možemo da funkcionišemo bez nafte, imamo jedan jedini koji su Hrvati odmah zatvorili kad su stupile sankcije, nijedna kap nam nije stigla već 52 dana. Tu su sankcije urušavanje banki, kompletnog bankarskog sistema. Mi smo razgovarali sa svima i zamolili smo Ruse da pronađu rješenje prirodno i normalno - kazao je Vučić, prenosi Telegraf.rs.

Kako je dalje rekao, kod njih u Srbiji, svi vole da prave lažne paralele ne bi li služili tuđim interesima i optužili svoju državu.

- Govore da od 48. nismo imali teške odnose s a Rus, pa od tad nismo ni imali rat u Evropi. Mene je sramota da govorim neznalicama o svemu tome, pa ih pitam, od oktobarske revolucije, a kad su nam to bili dobri odnosi? U vrijeme Lenina? U vrijeme Staljina? Hruščova do 64? Pa mi recite šta je tu bilo posebno dobro.... - kaže on.

- Mi imamo dobre odnose, ali poštujući sebe - rekao je, dodajući da se nijedna druga zemlja na ovakav način ne bi odnosila.