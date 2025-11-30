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UJEDINJENI PROTIV FAŠIZMA

Masovni antifašistički protesti u Hrvatskoj, u Rijeci zabilježen incident

U Rijeci je zabilježen incident nakon što se pojavila grupa muškaraca u crnom

Masovni antifašistički protesti u Hrvatskoj, - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

30.11.2025

U Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru danas se održavaju protestni marševi protiv fašizma, a u Rijeci je zabilježen incident nakon što se pojavila grupa muškaraca u crnom.

Marševe u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma okupile su hiljade građana, a najmasovniji je onaj u Zagrebu, gdje događaj prati pojačano prisustvo policije.

Hrvatski mediji navode da je nekoliko muškaraca u crnom bacalo petarde na učesnike marša, dok je policija stajala ispred njih, ali nije reagovala.

Na objavljenim snimcima vidi se da neki od njih nose trenerke sa obilježjima navijačke grupe Armada, ali i Fudbalskog kluba Rijeka, prenosi Srna

# RIJEKA
# HRVATSKA
# PROTESTI
# ZAGREB
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