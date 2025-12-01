Vučić: Parlamentarni izbori u Srbiji najkasnije u roku godinu dana

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak da je zemlja ušla u izbornu godinu i da je samo još pitanje da li će uz parlamentarne biti održani i predsjednički izbori, javlja Anadolu.

Vučić je kazao da će parlamentarni izbori biti održani najkasnije u roku godinu dana, a da će nadležne institucije odlučiti da li će istovremeno biti održani i predsjednički izbori.

- Mi smo danas zvanično ušli u izbornu godinu i nema nikakve sumnje da ćemo najkasnije u roku od godinu dana imati izbore - rekao je Vučić u izjavi za medije u selu Tolić kod Mionice, prenosi Tanjug.

Srbijanski predsjednik je dodao kako slijede pripreme za izbore, da se vidi ko učestvuje na izborima, koliko lista i na koji način, te ko su kandidati.

- I da vidimo hoće li biti samo parlamentarni ili će ići zajedno parlamentarni i predsednički izbori. Ali o tome će nadležne institucije da donesu odluku - dodao je.

Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji održani su 2023. godine.