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SNAŽNIJE POVEZIVANJE

Spajić: Crna Gora ima punu podršku Velike Britanije da u 2026. godini predsjedavanja Berlinskim procesom

Usaglasili smo se da je potrebno nastaviti i odličnu saradnju u oblasti bezbjednosti i borbe protiv organizovanog kriminala, rekao je

Milojko Spajić. Skupština CG

M. Až.

1.12.2025

Snažnije povezivanje Crne Gore i Velike Britanije od naredne sezone, avio-linijom British Airways-a, jednog od najznačajnijih globalnih avio brendova, jasan je signal jačanja ekonomskih veza i strateškog partnerstva dvije zemlje, saopštio je u objavi na mreži X, premijer Crne Gore Milojko Spajić.

- Sa delegacijom Odbora vanjskih poslova britanskog parlamenta, koju je predvodila Emili Tomberi, usaglasili smo se da je potrebno nastaviti i odličnu saradnju u oblasti bezbjednosti i borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, hibridnih prijetnji i dezinformacija.

Crna Gora ima punu podršku Velike Britanije da u 2026. godini predsjedavanja Berlinskim procesom, zatvori pregovaračka poglavlja i uspješno uđe u završnicu integracije u EU 2028 - poručio je Spajić.

# CRNA GORA
# VELIKA BRITANIJA
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