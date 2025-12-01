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HRVATSKI PREMIJER

Plenković nakon antifašističkih protesta: HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj

Ljevica je dobila svoju manifestaciju ideoloških podjela, a građani su mogli vidjeti i koje parole su se tamo našle, rekao je

Plenković: HDZ je zadnja brana. Igor Kralj/PIXSELL

M. Až.

1.12.2025

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a i komentirao aktuelne društveno-političke teme, s posebnim naglaskom na protest protiv fašizma. Tom prilikom istakao je da je HDZ "zadnja brana normalnoj Hrvatskoj", prenosi N1 Hrvatska.

Nakon što je istakao da Hrvatska dobiva više od milijardu eura iz Evrope zbog ispunjenih kriterija, premijer se osvrnuo na prosvjed:

- Pratili smo protest, koji je, iako nazvan protiv fašizma, rekao bih da je to fabrikovana teza. Ljevica je dobila svoju manifestaciju ideoloških podjela, a građani su mogli vidjeti i koje parole su se tamo našle. U tom smislu, pozicija HDZ-a je jedina istinska, prava i zrela – da smo posljednja brana normalnoj Hrvatskoj - izjavio je Plenković.

Dodao je kako vjeruje da građani prepoznaju stvarne namjere organizatora:

- Mudri, zreli i pametni građani vide ko iza čega stoji. Iz aviona se vidi da žele destabilizirati vlast, ali to neće uspjeti. Mi ćemo treći mandat odraditi do kraja, bez obzira na sve izazove i krize. Borit ćemo se za ono što je građanima bitno, a to su ekonomski razvoj i bolji životni standard - poručio je.

Incidenti na protestima

Tokom protesta, na kojem su se okupile hiljade građana, zabilježeni su i incidenti, a policija je uhapsila 11 osoba.

- Meni je nedjelja dan za djecu, bila je prva nedjelja došašća, spremamo se u Rim, pa nisam gledao sve. Vidio sam danas parole i moja poruka je jednostavna – treba gledati ko iza čega stoji i šta zagovara. Tko to podržava, sretno mu bilo. Mi ne dijelimo to, veliki dio tih poruka osuđujemo - rekao je premijer.

Afera Hipodrom

Plenković je komentarisao i aferu Hipodrom te reakciju stranke Možemo:

- Prvo bih ih pozvao da osude poruke sa jučerašnjih marševa, koje nemaju veze s temeljima Ustava. Koliko čujem, neki od njih su šetali u povorkama. Što se tiče optužnica u aferi Hipodrom, htio bih to usporediti s ovim što se veže za Mikulića. Iznosi su ovdje podosta veći. Možemo, kao stranka koja najčešće skače na sve te teme, očito ima veliki broj aktera koji pokazuju da Možemo nije nikakva nevina stranka. Imaju ljude sklone korupcijskim aferama. Čistunstvo ne postoji, samo politička bitka - zaključio je Plenković.

# HDZ
# ANDREJ PLENKOVIĆ
# HRVATSKA
# PROTESTI
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