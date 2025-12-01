Plenković nakon antifašističkih protesta: HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a i komentirao aktuelne društveno-političke teme, s posebnim naglaskom na protest protiv fašizma. Tom prilikom istakao je da je HDZ "zadnja brana normalnoj Hrvatskoj", prenosi N1 Hrvatska.

Nakon što je istakao da Hrvatska dobiva više od milijardu eura iz Evrope zbog ispunjenih kriterija, premijer se osvrnuo na prosvjed:

- Pratili smo protest, koji je, iako nazvan protiv fašizma, rekao bih da je to fabrikovana teza. Ljevica je dobila svoju manifestaciju ideoloških podjela, a građani su mogli vidjeti i koje parole su se tamo našle. U tom smislu, pozicija HDZ-a je jedina istinska, prava i zrela – da smo posljednja brana normalnoj Hrvatskoj - izjavio je Plenković.

Dodao je kako vjeruje da građani prepoznaju stvarne namjere organizatora:

- Mudri, zreli i pametni građani vide ko iza čega stoji. Iz aviona se vidi da žele destabilizirati vlast, ali to neće uspjeti. Mi ćemo treći mandat odraditi do kraja, bez obzira na sve izazove i krize. Borit ćemo se za ono što je građanima bitno, a to su ekonomski razvoj i bolji životni standard - poručio je.

Incidenti na protestima

Tokom protesta, na kojem su se okupile hiljade građana, zabilježeni su i incidenti, a policija je uhapsila 11 osoba.