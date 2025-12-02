Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica osuđena na godinu i devet mjeseci zatvora

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica osuđena je danas na godinu i devet mjeseci zatvora, a sutkinja Privrednog suda Milica Vlahović Milosavljević na šest mjeseci zatvora. To je prvostepena presuda koju je danas izrekao Branislav Leković, sudija Višeg suda u Podgorici.

Leković je rekao da je sud nesumnjivo utvrdio da su Medenica i Vlahović Milosavljević izvršile krivicno djelo.

Visina kazne

Specijalni tužilac Vukas Radonjić je u izjavi medijima rekao da je zadovoljan osuđujućom presudom, ali da nije zadovoljan visinom kazne koja je izrečena Medenici, jer je tražio da bude osuđena na tri godine robije, pišu Vijesti.me.

Olakšavajuća okolnost prilikom odmjeravanja kazni je to sto nisu ranije osuđivane, a otežavajuće je to što su postupale kao predsjednica Vrhovnog suda i sutkinja Privrednog suda.

Sudija Leković je kazao da je Medenica podstrekavala Vlahović Milosavljević da izvrši krivično djelo. Medenica nije prosustvovala izricanju presude, a Vlahović Milosavljević jeste. Optužnicom je predstavljeno da je Vlahović Milosavljević izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a Medenica - zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja.

U optužnici piše i da je Medenica, kao predsjednica Vrhovnog suda, uticala na sutkinju Privrednog suda da donese odluku u predmetu u korist njenog kuma Rada Arsića, na štetu "Korporacije Ten" sa sjedištem u Moskvi. Radonjić je u završnoj riječi, 25. novembra, predložio da Medenica bude osuđena na tri godine zatvora, navodeći da je, prema tvrdnjama tužilaštva, podstrekla Vlahović Milosavljević da donese privremenu mjeru koja je spriječila naplatu potraživanja ruske firme "Korporacija Ten" od njenog kuma Rada Arsića.

Vraćanje povjerenja

Za suspendovanu sutkinju Vlahović Milosavljević, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je tražilo dvije godine zatvora. Radonjić je obrazložio da samo izricanjem zatvorskih kazni može biti vraćeno povjerenje u sudski sistem, koji su, kako je naveo, Medenica i Vlahović Milosavljević narušile protivzakonitim postupanjem.

U završnoj riječi Vlahović Milosavljević je kritikovala stav tužilaštva, navodeći da se optužba temelji na "neshvatljivom i opasnom tumačenju prava", koje bi – kako je rekla – dovelo do toga da se svaka pravosnažna odluka tretira kao potencijalna krivična radnja.

Medenica je u završnoj riječi između ostalog rekla da je politika ušla u sudnicu, da nju pokušavaju da označe najvećim zlom i žrtvuju kako bi dobili evropske "štrikove"...