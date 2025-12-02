Stravična nesreća u Novom Sadu: Jedna osoba preminula, petero povrijeđenih

Ljekari se i dalje bore za život djevojke koja je bila putnica u taksiju, prenosi Telegraf.rs.

Vozač taksi vozila (53), preminuo je od zadobijenih povreda uprkos naporima reanimacije, potvrdio je KCV.

Policija je uhapsila vozača BMW i odredila mu zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog djela Teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja.

U Novom Sadu kod Sinagoge sinoć se desila stravična nesreća u kojoj je jedan muškarac izgubio život, a pet osoba povrijeđeno.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u Jevrejskoj ulici, kod Sinagoge (kod broja 14), kada je došlo do direktnog sudara taksi vozila i automobila marke BMW.

Istraga je pokazala da je 25-godišnji vozač BMW-a, zbog neprilagođene brzine i klizavog puta, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) saopštio je detalje o stanju povrijeđenih.

- Životno ugrožena: Jedna pacijentkinja stara 24 godine (rođena 2001.), koja je bila putnica u taksiju, zadobila je politraumatske povrede i nalazi se u teškom opštem stanju. Nakon operativnog liječenja, hospitalizirana je na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola.

- Stabilno: Dvije ženske osobe (2000. godište) primljene su i nalaze se u stabilnom stanju, svjesne i orijentisane. Jedna je zadržana na Odjeljenju urgentne hirurgije, a druga na Klinici za ortopedsku hirurgiju.

- Otpušteni: Dva pacijenta muškog pola (1999. i 2006. godište) zadobila su kontuzione i druge lakše povrede. Nakon kompletne dijagnostike i medicinske pomoći, otpušteni su na kućno liječenje.

Istraga o ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći je u toku.