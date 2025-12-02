Stravična nesreća u Novom Sadu: Jedna osoba preminula, petero povrijeđenih

U Novom Sadu kod Sinagoge sinoć se desila stravična nesreća u kojoj je jedan muškarac izgubio život, a pet osoba povrijeđeno.
Policija je uhapsila vozača BMW i odredila mu zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog djela Teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja.
Vozač taksi vozila (53), preminuo je od zadobijenih povreda uprkos naporima reanimacije, potvrdio je KCV.
Ljekari se i dalje bore za život djevojke koja je bila putnica u taksiju, prenosi Telegraf.rs.
Vatrogasci su, prema navodima medija, morali sijeći vozila uslijed velike materijalne štete.
Saobraćajna nezgoda se dogodila u Jevrejskoj ulici, kod Sinagoge (kod broja 14), kada je došlo do direktnog sudara taksi vozila i automobila marke BMW.
Istraga je pokazala da je 25-godišnji vozač BMW-a, zbog neprilagođene brzine i klizavog puta, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi koji je dolazio iz suprotnog smjera.
Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) saopštio je detalje o stanju povrijeđenih.
- Životno ugrožena: Jedna pacijentkinja stara 24 godine (rođena 2001.), koja je bila putnica u taksiju, zadobila je politraumatske povrede i nalazi se u teškom opštem stanju. Nakon operativnog liječenja, hospitalizirana je na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola.
- Stabilno: Dvije ženske osobe (2000. godište) primljene su i nalaze se u stabilnom stanju, svjesne i orijentisane. Jedna je zadržana na Odjeljenju urgentne hirurgije, a druga na Klinici za ortopedsku hirurgiju.
- Otpušteni: Dva pacijenta muškog pola (1999. i 2006. godište) zadobila su kontuzione i druge lakše povrede. Nakon kompletne dijagnostike i medicinske pomoći, otpušteni su na kućno liječenje.
Istraga o ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći je u toku.