Časna sestra sama sebe izbola nožem, pa slagala da ju je napao migrant uzvikujući "Allahu ekber"

Zagrebačka policija saopćila je da navodni napad na časnu sestru, o kojem su prethodnih dana pisali desničarski mediji u Hrvatskoj i korisnici društvenih mreža, uopće nije postojao. Utvrđeno je da je 35-godišnja žena cijelu priču izmislila te da je povrede na abdomenu nanijela sama sebi nožem koji je kupila neposredno prije događaja.

Kriminalističko istraživanje završeno je u utorak, a policija je brzo uočila niz nelogičnosti u njenom iskazu. Žena je dan ranije bila primljena u KBC Sestre milosrdnice s lakšim povredama i nakon otpusta prijavila je da ju je na ulici napao nepoznati muškarac. Dodatnim provjerama potvrđeno je da se napad nije dogodio.

Protiv nje će biti podnesena krivična prijava zbog lažnog prijavljivanja, dok je nakon utvrđivanja da se radi o samoozljeđivanju ponovo zbrinuta u medicinskoj ustanovi radi daljnje brige.

Istovremeno, pojedini mediji tvrdili su da je napad navodno izveo migrant uz povike "Allahu ekber", pozivajući se i na navodne nalaze ljekara. Policija je sve te tvrdnje demantovala, ističući da ne postoji nijedan dokaz koji bi ih potvrdio. Vijest o navodnom napadu kratko se pojavila i na službenim kanalima Vlade Hrvatske, ali je ubrzo uklonjena.