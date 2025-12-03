Stjepan Bobek: 102. godišnjica rođenja fudbalske legende

Na današnji dan 1923. godine, rođen je Stjepan Bobek, bivši hrvatski i regionalni fudbaler i fudbalski trener.
Fudbalsku karijeru započeo je 1935. godine u HŠK Derby Zagreb kao dvanaestogodišnjak, a da bi mogao igrati bio je, zbog nedovoljne dobi, prijavljen na ime i godište tri godine starijeg brata Vilka. Od 1938. do 1942. godine igrao je u klubu ŠK Zagreb, potom u HŠK Ličanin iz Zagreba do 1944., te u zagrebačkom Građanskom (Dinamo) (1944. – 1945.).
Godine 1945., prešao je u beogradski Partizan. Bio je dva puta najbolji strijelac Prvenstva tadašnje FNR Jugoslavije, i to 1945. godine i u sezoni 1953./54. Za FK Partizan Bobek je odigrao ukupno 471 utakmicu i postigao 417 golova, te osvojio dva prvenstva (1946./47., 1948./49.) i četiri kupa (1947., 1952., 1954., 1956./57.). Na prvenstvenoj utakmici FD 14. oktobar – Partizan (1:10), u Nišu 1946. godine, postigao je devet golova.
Najbolji igrač FK Partizan svih vremena
Godine 1995., u anketi „Partizanovog vjesnika“, organiziranoj za pedesetu godišnjicu kluba, izabran je u najbolju ekipu do tada, te za najboljeg igrača FK Partizan svih vremena.
Za reprezentaciju tadašnje Jugoslavije odigrao je 63 utakmice i postigao 38 golova. Učestvovao je na dva svjetska nogometna prvenstva: u Brazilu 1950. godine i u Švicarskoj 1954. godine, kao i dvije olimpijade: u Londonu 1948. godine i u Helsinkiju 1952. godine, na kojima je osvojio dvije srebrene medalje.
Nakon završetka igračke karijere, trenirajući klubove u Jugoslaviji (FK Partizan Beograd, NK Dinamo Zagreb, FK Vardar Skoplje, FK Galenika Zemun), Poljskoj (Legia Varšava), Grčkoj (Panathinaikos Atena, Olympiakos Pirej) Turskoj (Altay Izmir) i Tunisu (Espérance), Bobek je osvojio pet državnih prvenstava (tri s Partizanom 1961., 1962., 1963., i dva s Panathinaikosom 1964., 1965.) i dva kupa (grčki s Panathinaikosom 1967., i tuniski s Espérance 1976.). U drugoj saveznoj ligi SFR Jugoslavije s FK Vardarom osvojio je prvo mjesto i promociju u viši nivo takmičenja. Isto tako je i zemunsku Galeniku uveo u prvoligaško društvo.
Preminuo je 22. avgusta 2010. godine.
Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan . Povijest.hr
Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan. Povijest.hr
Umro rimski car Dioklecijan
316. – Umro Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus), rimski car rodom iz Dalmacije. Regionalnoj javnosti najpoznatiji po palači koju je 300. godine izgradio u Splitu, te u njoj je boravio nakon povlačenja s prijestolja (305.) do smrti (316.). Ostaci Dioklecijanove palače danas su dio historijskog jezgra Splita koje je upisano na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Evropi, 1979. godine.
1800. - Rođen slovenski pjesnik France Prešern, najistaknutija ličnost slovenske književnosti 19. vijeka. Studirao je i doktorirao pravo, 1828. godine, kada je, nakon položenog državnog ispita u Celovcu (Klagenfurt), stekao pravo bavljenja advokatskom praksom. Tek 1846. godine dopušteno mu je da otvori advokatski ured u Kranju. Uporedo je pisao poeziju, a njegovo najpoznatije djelo "Sonetni vijenac" (1834.) s akrostihom Juliji, označava osjećajni i umjetnički vrhunac slovenske lirike. To je književni lirski vijenac od petnaest soneta posvećen Prešernovoj neostvarenoj ljubavi. Završni sonet u vijencu je “Magistrale” u kojem pjesnik govori o temeljnom izvoru svog pjesničkog nadahnuća i svojoj nepoljuljanoj vjeri u ljubav.
1857. – Engleski pisac poljskog porijekla Jozef Konrad (Joseph Conrad) koji je, kao pripadnik britanske trgovačke mornarice, 20 godina plovio morima, te opisivao život pomoraca i borbu čovjeka i mora, rođen je na današnji dan. Djela: romani “Lord Džim”, “Tajfun”, “Nostromo”, “Tajni agent”, “Pod zapadnim očima”, “Pobjeda”, uspomene “Ogledalo mora”.
1905. - Rođen Josip Hamm, hrvatski slavist, koji je, između ostalog, bio profesor slavenske filologije na Katedri za slavistiku Univerziteta u Beču, pročelnik Instituta za slavensku filologiju u Beču, predstojnik Jezikoslovnog odjela Balkanske komisije Austrijske akademije nauka čiji je bio i redovni član, kao i redovni član JAZU-a. Godine 1952., zajedno sa Svetozarom Rittigom i Vjekoslavom Štefanićem, osnovao je Staroslavenski institut u Zagrebu.
1910. – U Parizu je prvi put prikazana neonska lampa, koju je pronašao francuski fizičar Žorž Klod (Georges Claude). Poznat je i po velikom eksperimentu proizvodnje energije pumpanjem hladne morske vode iz dubina. Nazivali su ga "Edisonom Francuske".
1919. – Umro francuski slikar Pjer-Ogist Renoar (Pierre-Auguste Renoir), jedan od najistaknutijih impresionista i najvećih evropskih slikara 19. stoljeća, otac slavnog filmskog reditelja Žana Renoara (Jean). Slikao je život Pariza na ulicama i u teatru te pučkim zabavištima. Kada mu je bolest (reuma) ukočila prste, slikao je kistom vezanim za šaku. Ostavio je vrlo veliki broj slika, bavio se i litografijom i bakropisom, a posljednjih godina života i vajarstvom.
Rođen francuski režiser Žan Luk Godar
1930. – Rođen francuski režiser Žan Luk Godar (Jean Luc Godard), najznačajniji predstavnik francuskog “Novog talasa” koji je filmovima “Do posljednjeg daha” (1959.) i “Prezir” (1963.) napravio revoluciju u filmskoj historiji. Ostala djela: “Udata žena”, “Muško i žensko”, “Vikend”, “Jedan plus jedan”, “Simpatija za đavola”, “Istočni vjetar”, “Spasavaj se ko može”, “Pasija”, “Ime: Karmen”…
1962. – Sutkinja Edit Sparlok Sampson (Edith Spurlock) stupila je na dužnost sudije u Općinskom sudu u Čikagu, kao prva Afroamerikanka sutkinja u SAD.
1967. - Južnoafrički hirug Kristijan Barnard (Christiaan) u bolnici „Grote Šur“ u Kejptaunu prvi put u historiji medicine izvršio transplantaciju srca, uz asistenciju svog brata Mariusa Bernarda. Operacija je trajala devet sati i u njoj je učestvovalo 30 ljudi. Pacijent Luis Vaškanski (Louis Washkansky, 53), sa ugrađenim srcem jedne 25-godišnje devojke stradale u saobraćajnoj nesreći, živio je 18 dana.
1973. – Svemirska letjelica “Pionir 10” poslala prve snimke planete Jupiter.
1977. - Rođen Adam Mališ (Malysz), poljski ski skakač, jedan je od najuspješnijih ski skakača u historiji. Osvojio je četiri olimpijske medalje, četiri zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu (rekord) i ima 39 pobjeda u Svjetskom kupu (92 podijuma ukupno).
1992. – Inžinjer Nil Pepvort (Neil Papworth) poslao je prvu tekstualnu poruku s kompjutera na mobilni telefon.
2000. - Umrla Gvendolin Bruks (Gwendolyn Brooks), američka pesnikinja i esejistica, dobitnica Pulitzerove nagrade. Veći dio života provela je u Čikagu, gdje je diplomirala književnost te radila kao univerzitetska profesorica.
2001. – Vlasti Saudijske Arabije prvi put odobrile ženama da imaju lične dokumente.
2008. – Popularni pjevač i kantautor Ruande Simon Bikindi, čije su patriotske pjesme bile najslušanije na nacionalnoj radiostanici Radio Ruanda tokom rata od oktobra 1990. do jula 1994., prije nego što je Ruandski patriotski front preuzeo vlast, osuđen je pred Međunarodnim sudom u Aruši na 15 godina zatvora. Optužba glasi da je u svojim pjesmama podsticao na genocid u toj zemlji. Prema podacima UN-a, od aprila do jula 1994., u Ruandi je ubijeno više od 800.000 ljudi, uglavnom pripadnika zajednica Tutsa i Huta.