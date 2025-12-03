Stjepan Bobek: 102. godišnjica rođenja fudbalske legende

Na današnji dan 1923. godine, rođen je Stjepan Bobek, bivši hrvatski i regionalni fudbaler i fudbalski trener. Fudbalsku karijeru započeo je 1935. godine u HŠK Derby Zagreb kao dvanaestogodišnjak, a da bi mogao igrati bio je, zbog nedovoljne dobi, prijavljen na ime i godište tri godine starijeg brata Vilka. Od 1938. do 1942. godine igrao je u klubu ŠK Zagreb, potom u HŠK Ličanin iz Zagreba do 1944., te u zagrebačkom Građanskom (Dinamo) (1944. – 1945.). Godine 1945., prešao je u beogradski Partizan. Bio je dva puta najbolji strijelac Prvenstva tadašnje FNR Jugoslavije, i to 1945. godine i u sezoni 1953./54. Za FK Partizan Bobek je odigrao ukupno 471 utakmicu i postigao 417 golova, te osvojio dva prvenstva (1946./47., 1948./49.) i četiri kupa (1947., 1952., 1954., 1956./57.). Na prvenstvenoj utakmici FD 14. oktobar – Partizan (1:10), u Nišu 1946. godine, postigao je devet golova. Najbolji igrač FK Partizan svih vremena Godine 1995., u anketi „Partizanovog vjesnika“, organiziranoj za pedesetu godišnjicu kluba, izabran je u najbolju ekipu do tada, te za najboljeg igrača FK Partizan svih vremena. Za reprezentaciju tadašnje Jugoslavije odigrao je 63 utakmice i postigao 38 golova. Učestvovao je na dva svjetska nogometna prvenstva: u Brazilu 1950. godine i u Švicarskoj 1954. godine, kao i dvije olimpijade: u Londonu 1948. godine i u Helsinkiju 1952. godine, na kojima je osvojio dvije srebrene medalje. Nakon završetka igračke karijere, trenirajući klubove u Jugoslaviji (FK Partizan Beograd, NK Dinamo Zagreb, FK Vardar Skoplje, FK Galenika Zemun), Poljskoj (Legia Varšava), Grčkoj (Panathinaikos Atena, Olympiakos Pirej) Turskoj (Altay Izmir) i Tunisu (Espérance), Bobek je osvojio pet državnih prvenstava (tri s Partizanom 1961., 1962., 1963., i dva s Panathinaikosom 1964., 1965.) i dva kupa (grčki s Panathinaikosom 1967., i tuniski s Espérance 1976.). U drugoj saveznoj ligi SFR Jugoslavije s FK Vardarom osvojio je prvo mjesto i promociju u viši nivo takmičenja. Isto tako je i zemunsku Galeniku uveo u prvoligaško društvo. Preminuo je 22. avgusta 2010. godine.

Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan . Povijest.hr Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan . Povijest.hr

Umro rimski car Dioklecijan 316. – Umro Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus), rimski car rodom iz Dalmacije. Regionalnoj javnosti najpoznatiji po palači koju je 300. godine izgradio u Splitu, te u njoj je boravio nakon povlačenja s prijestolja (305.) do smrti (316.). Ostaci Dioklecijanove palače danas su dio historijskog jezgra Splita koje je upisano na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Evropi, 1979. godine. 1800. - Rođen slovenski pjesnik France Prešern, najistaknutija ličnost slovenske književnosti 19. vijeka. Studirao je i doktorirao pravo, 1828. godine, kada je, nakon položenog državnog ispita u Celovcu (Klagenfurt), stekao pravo bavljenja advokatskom praksom. Tek 1846. godine dopušteno mu je da otvori advokatski ured u Kranju. Uporedo je pisao poeziju, a njegovo najpoznatije djelo "Sonetni vijenac" (1834.) s akrostihom Juliji, označava osjećajni i umjetnički vrhunac slovenske lirike. To je književni lirski vijenac od petnaest soneta posvećen Prešernovoj neostvarenoj ljubavi. Završni sonet u vijencu je “Magistrale” u kojem pjesnik govori o temeljnom izvoru svog pjesničkog nadahnuća i svojoj nepoljuljanoj vjeri u ljubav. 1857. – Engleski pisac poljskog porijekla Jozef Konrad (Joseph Conrad) koji je, kao pripadnik britanske trgovačke mornarice, 20 godina plovio morima, te opisivao život pomoraca i borbu čovjeka i mora, rođen je na današnji dan. Djela: romani “Lord Džim”, “Tajfun”, “Nostromo”, “Tajni agent”, “Pod zapadnim očima”, “Pobjeda”, uspomene “Ogledalo mora”. 1905. - Rođen Josip Hamm, hrvatski slavist, koji je, između ostalog, bio profesor slavenske filologije na Katedri za slavistiku Univerziteta u Beču, pročelnik Instituta za slavensku filologiju u Beču, predstojnik Jezikoslovnog odjela Balkanske komisije Austrijske akademije nauka čiji je bio i redovni član, kao i redovni član JAZU-a. Godine 1952., zajedno sa Svetozarom Rittigom i Vjekoslavom Štefanićem, osnovao je Staroslavenski institut u Zagrebu. 1910. – U Parizu je prvi put prikazana neonska lampa, koju je pronašao francuski fizičar Žorž Klod (Georges Claude). Poznat je i po velikom eksperimentu proizvodnje energije pumpanjem hladne morske vode iz dubina. Nazivali su ga "Edisonom Francuske". 1919. – Umro francuski slikar Pjer-Ogist Renoar (Pierre-Auguste Renoir), jedan od najistaknutijih impresionista i najvećih evropskih slikara 19. stoljeća, otac slavnog filmskog reditelja Žana Renoara (Jean). Slikao je život Pariza na ulicama i u teatru te pučkim zabavištima. Kada mu je bolest (reuma) ukočila prste, slikao je kistom vezanim za šaku. Ostavio je vrlo veliki broj slika, bavio se i litografijom i bakropisom, a posljednjih godina života i vajarstvom.

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