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SASTANAK U BRISELU

Crna Gora jača saradnju s EU u oblasti bezbjednosti i odbrane

Ibrahimović i Krapović u Briselu razgovarali s evropskim zvaničnicima o dubljem angažmanu u evropskim odbrambenim okvirima

Sastanak u Briselu - Avaz
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Anadolija

2.12.2025

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović i ministar odbrane Dragan Krapović sastali su se u Briselu s evropskim komesarom za odbranu i svemir Andriusom Kubilijusom, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.

Tokom sastanka razgovarali su o jačanju saradnje u oblasti bezbjednosti i odbrane, doprinosu Crne Gore evropskim inicijativama i mogućnostima za dublje uključivanje u nove evropske odbrambene okvire.

Iz Ministarstva poručuju da Crna Gora ostaje posvećena izgradnji sigurnije, otpornije i ujedinjenije Evrope.

Ibrahimović je na društvenim mrežama saopštio da je dan u Briselu bio aktivan i uspješan, uz niz važnih sastanaka na kojima je učestvovao zajedno s ministrom Krapovićem.

Naveo je da su imali odličan sastanak s visokom predstavnicom EU za vanjsku i bezbjednosnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije Kajom Kallas, koju je nazvao prijateljicom i snažnim osloncem evropskog puta Crne Gore.

Održan je i, kako je naveo, važan i sadržajan sastanak s evropskim komesarom Kubilijusom, posvećen jačanju saradnje u okviru evropskih inicijativa u oblasti odbrane, te prvi dijalog EU - Crna Gora o bezbjednosti i odbrani.

- Budućnost evropske sigurnosti sve će se više oslanjati na sinergiju između država članica EU, zemalja kandidata i NATO struktura, a Crna Gora je spremna da aktivno doprinese sigurnosti EU, Evrope uopšte i globalnoj sigurnosti - poručio je Ibrahimović.

Dodao je da je ponosan na napredak Crne Gore, koja sve aktivnije i sadržajnije učestvuje u političkim procesima Evropske unije, te je zahvalio evropskim partnerima na podršci.

# CRNA GORA
# EU
# BRISEL
# ERVIN IBRAHIMOVIĆ
# DRAGAN KRAPOVIĆ
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