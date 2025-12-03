NIS se oglasio o prodaji goriva: Poznato kako se može obaviti plaćanje

Naftna industrija Srbije (NIS) saopćila je danas da se prodaja goriva odvija bez prekida, s obzirom na to da su sve korporativne kartice funkcionalne i da kompanija u ovom trenutku nastavlja da ispunjava ugovorne obaveze prema korporativnim klijentima.

Kako se navodi, na maloprodajnim objektima kompanije prodaja goriva se odvija uobičajeno i bez prekida, a plaćanje se može obaviti gotovinom, DINA platnim karticama ili m-banking aplikacijom svih banaka putem opcije "IPS Pokaži".

Naglašava se i da NIS ostaje posvećen naporima da u ovoj situaciji osigura stabilno snabdijevanje tržišta svim vrstama naftnih derivata.

- Kompanija nastavlja da pažljivo prati aktuelnu situaciju i o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje, NIS će blagovremeno obavijestiti javnost. NIS ovim putem još jednom izražava zahvalnost potrošačima i poslovnim partnerima na ukazanom povjerenju i razumijevanju za okolnosti u kojima kompanija posluje - objavljeno je na stranici te kompanije.