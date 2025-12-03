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ODVIJANJE BEZ PREKIDA

NIS se oglasio o prodaji goriva: Poznato kako se može obaviti plaćanje

Kompanija nastavlja da pažljivo prati aktuelnu situaciju

Naftna industrija Srbije (NIS). Facebook

A. O.

3.12.2025

Naftna industrija Srbije (NIS) saopćila je danas da se prodaja goriva odvija bez prekida, s obzirom na to da su sve korporativne kartice funkcionalne i da kompanija u ovom trenutku nastavlja da ispunjava ugovorne obaveze prema korporativnim klijentima.

Kako se navodi, na maloprodajnim objektima kompanije prodaja goriva se odvija uobičajeno i bez prekida, a plaćanje se može obaviti gotovinom, DINA platnim karticama ili m-banking aplikacijom svih banaka putem opcije "IPS Pokaži".

Naglašava se i da NIS ostaje posvećen naporima da u ovoj situaciji osigura stabilno snabdijevanje tržišta svim vrstama naftnih derivata.

- Kompanija nastavlja da pažljivo prati aktuelnu situaciju i o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje, NIS će blagovremeno obavijestiti javnost. NIS ovim putem još jednom izražava zahvalnost potrošačima i poslovnim partnerima na ukazanom povjerenju i razumijevanju za okolnosti u kojima kompanija posluje - objavljeno je na stranici te kompanije.

# SRBIJA
# NAFTA
# NIS
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