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NIKAD VIĐENO

Kupio burek u pekari, pa pretrnuo kad je uzeo zalogaj: Svašta su ljudi nalazili u hrani, ali ovo je moglo ubiti!

Pojedini pratioci sumnjaju da je neko možda podmetnuo predmet u burek

Burek. Screenshot

D. H.

4.12.2025

Kupci jedne pekare u Podgorici ostali su u šoku nakon što su u bureku pronašli zihernadlu!

Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" objavljena je fotografija bureka iz kojeg jasno viri zihernadla. Jedan od pratioca popularne Instagram stranice tvrdi da je zihernadlu pronašao u testu.

"Јavio se pratilac sa neobičnim i veoma opasnim 'dodatkom' u bureku", navodi se uz fotografiju.

Ističu da je burek kupljen u jednoj od pekara u Podgorici, ali ima lokala nije objavljeno.

"Vodite računa, i vi kao radnje i mi kao kupci, kako bi se izbjegle nepriјatne i potenciјalno opasne situaciјe", dodaje se u postu uz navod da je slučaj prijavljen inspekciji.

Pojedini pratioci sumnjaju da je neko možda podmetnuo zihernadlu u burek, dok drugi ističu da se u hrani svašta može pronaći - od dlake do delova glodara.

"Samo tamo gdje vi spremate hranu možete sve uslove da kontrolišete", pisali su pojedini korisnici Instagrama.

Neki su se i šalili u komentarisali da burek sa zihernadlom "nije burek nego pita".

"Ostavili umjesto čačkalice, da imate posle da pročačkate zube", "Mora da se unosi gvožđe u organizam, na ovaj ili onaj način", ređali su se komentari.

# PODGORICA
# BUREK
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