Rožaje: Muškarac osumnjičen da je pješaka namjerno udario automobilom, zatim tukao palicom

Policija u Rožaju je uhapsila A. K. (25) iz tog grada koji je osumnjičen za ubistvo u pokušaju.

- Policijski službenici su u kratkom roku identifikovali i pronašli A. K. (25) iz Rožaja, koji je, jučer oko 15 sati, kako se sumnja, namjerno svojim vozilom ostvario kontakt sa oštećenim licem koji se ulicom kretao pješke, a kojeg je od siline udara oborio na asfaltnu podlogu, a potom izašao iz vozila i oštećenom zadao više udaraca drvenim predmetom - palicom u predjelu glave i tijela - saopćeno je iz Uprave policije.

Dodaju da je nakon sprovedene kriminalističke obrade, te prikupljenog obavještenja, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, A. K. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu sugrađanina.