Međuvladina konferencija u Briselu: Crna Gora zatvara pet poglavlja sa EU

- Prvo su se dokumenti razmatrali kod nižih diplomata, na kraju će ministri EU morati da se saglase, pa Savjet EU tek da razmatra sve, ali signali koji nam stižu iz država članica EU pokazuju da će ovo biti dobra konferencija za nas - naveo je on.

- Broj od pet poglavlja je prosjek koji očekujemo da se zatvori, ali moguće da će biti i više, ali pet je minimum gdje smo ispunili i procedure u EK, ali nismo ih do kraja završili - naveo je Ivanović.

Potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović na TVCG kazao je da će možda zatvoriti i koje poglavlje više.

Međuvladina konferencija održava se 16. decembra u Briselu, a Crna Gora ulazi u završnu fazu priprema te očekuje zatvaranje najmanje pet pregovaračkih poglavlja.

Blokirano poglavlje

Na pitanje zašto ni nakon godinu dana ne dolazi do pomaka u vezi sa Poglavljem 31, koje je Hrvatska blokirala, Ivanović je podsjetio da je tehnički sve spremno.

- To poglavlje je spremno duže od godinu, ono se odnosi na zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku EU, ali kao što smo govorili postoje dvije dimenzije ovog procesa i tu je i politička strana. Istina je da je očekivanje bilo da se zatvore četiri, ali smo zatvorili tri poglavlja što je takođe uspjeh - rekao je on.

Naglasio je da postoji prostor da se i ovo poglavlje uskoro pomjeri sa mrtve tačke.

- Za dvije sedmice mi očekujemo uspjeh i to poglavlje može biti zatvoreno u svakom trenutku - kazao je Ivanović.

Govoreći o odnosima sa Hrvatskom i njenim uslovima, Ivanović je istakao da komunikacija teče dobro.

- Postoji interesovanje kako teku razgovori između Crne Gore i Hrvatske i mi čujemo samo podršku da se ovo pitanje završi. Kako će ići proces izjašnjavanja Hrvatske po pitanju poglavlja 31, pa, ti razgovori teku u dobroj vjeri, kontakti su česti i sadržajni su, imamo napredak - kazao je on.

Dodao je da obje strane rade na rješenjima.

- Najpametnije je da ostavimo timovima dvije države da rade na tome i da nas obavijeste kad za to dođe vrijeme. Neka od pitanja nije teško riješiti i neka rješenja su predočena, a neka su implementirana. A neka pitanja su kompleksna, ali dvije strane moraju da se dogovore, ako im treba onda mogu da imaju i međunarodnu pomoć - zaključio je Ivanović.