Mediji u Hrvatskoj nakon izjave Heleza o Zovko: "Sramotan ispad", "je li ovaj čovjek normalan"

Mediji u Hrvatskoj bruje nakon što je ministar odbrane BiH Zukan Helez vrijeđao europarlamentarku Željanu Zovko.

Inače, Zovko je iz Mostara, bivša je ambasadorica BiH u Španiji, Italiji i Francuskoj, a posljednja dva mandata je u Evropskom parlamentu ispred HDZ-a Hrvatske.

Helez je za nju poručio da je "poluretardirana", a za nju i Maksa Primorca je rekao da su "ustaška kopilad".

Doslovno svi mediji u Hrvatskoj su prenijeli vijest o ovoj izjavi, neki strogo informativno, naročito oni koji naginju ka "lijevo", dok su oni bliski HDZ-u ili radikalno desničarski, iznijeli kritički osvrt na sve to.

Večernji list je sve to nazvao "sramotnim ispadom", a za izjavu je rekao da je Zovko nazvana "groznim imenom". Jutarnji list je ovo opisao kao "uvrede iz susjedstva", a Dnevno.hr "sramnim uvredama" te pitaju "je li ovaj čovjek normalan".