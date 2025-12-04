Vučić o NIS-u: "Do 15. marta možemo izdržati, siguran sam da će se Rusi dogovoriti"

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je večeras u Nacionalnom dnevniku na TV Pink i govorio o najvažnijim temama u zemlji i svijetu.

Na početku obraćanja osvrnuo se na susret sa ruskim ambasadorom, Aleksandrom Bocan Harčenkom.

- Imam dvije vijesti za građane Srbije – nisu najvažnije, ali su značajne. Lukoil je dobio produženje licence do 26. aprila, što znači da će 112 pumpi u Srbiji, uključujući 11 u Beogradu, moći raditi i sa naftnim derivatima uvezenim sa strane, a ne samo od NIS-a. Druga vijest je da Srbija neće imati problema sa gasom do ljeta, što je dobra vijest za građane. Očekujemo da naše banke u potpunosti prate platni promet, što smo već radili 55 dana, i nastavit ćemo tako neko vrijeme. Američka logika je da sprovedu svoje ciljeve do kraja, bez obzira na cijenu za Srbiju, a ruska logika je ista.

Rekao je da su saradnju s NIS-om prekinuli prvi Rusi i Kinezi.

- Bit će mnogo problema. Znate li ko je prvi prekinuo saradnju sa NIS-om kada su uvedene sankcije? Ruska kompanija Lukoil, i kineska kompanija. Nisu htjeli biti pogođeni sekundarnim sankcijama, dok srpske banke mogu biti ugrožene koliko hoće. Ali mi stalno razgovaramo sa svima. Uz lakša ili teža rješenja, Srbija mora imati punu energetsku sigurnost. Trudimo se, borimo i radimo. Nadamo se da će uskoro biti završen ugovor sa nekim od potencijalnih kupaca. Imamo i druge probleme. Priča za 51 pumpu je izazov. Kupovali su NIS-ovu prerađenu naftu i prevozili je cisternama na kojima piše NIS. Nama sada nedostaje najmanje 145 cisterni da bismo ravnomjerno raspoređivali gorivo. I džabe što imate cisterne, ako su to NIS-ove cisterne.

Brojni problemi

Naglasio je da im to stvara brojne probleme.

- To stvara brojne svakodnevne probleme. Ponosan sam na Srbiju. U našoj zemlji, za svaku psovku kriva je država, ne računajući mene. Iako nam država pomaže, daje besplatan ili jeftin prevoz, svega što u drugim zemljama možete samo sanjati. 55 dana nafte nije stiglo kroz naftovod, a građani nisu osjetili problem. Ponosan sam što smo sve platili, stotine miliona eura je neko morao platiti. U najtežim uslovima uspjeli smo smanjiti inflaciju i dramatično podići penzije od 1. decembra. Ja sam ponosan na državu. Imamo mnogo problema, znam koliko još mogu raditi, ali eto. Rekao sam građanima: 'Znam da do 15. marta možemo izdržati'. Siguran sam da će Rusi dogovoriti, jer bi bilo normalno da razumiju poziciju Srbije. Kaznenim mjerama se nismo pridružili ni na koji način, jedini smo koji nisu. Očekujemo da to urade. Ako mislite da možemo živjeti bez nafte, to je nemoguće.

Poručio je da se moraju držati dok postoji mogućnost dogovora.