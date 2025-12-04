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PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić o NIS-u: "Do 15. marta možemo izdržati, siguran sam da će se Rusi dogovoriti"

Imam dvije vijesti za građane Srbije – nisu najvažnije, ali su značajne, rekao je

Vučić: Do 15. marta možemo izdržati. Anadolija

M. Až.

4.12.2025

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je večeras u Nacionalnom dnevniku na TV Pink i govorio o najvažnijim temama u zemlji i svijetu.

Na početku obraćanja osvrnuo se na susret sa ruskim ambasadorom, Aleksandrom Bocan Harčenkom.

- Imam dvije vijesti za građane Srbije – nisu najvažnije, ali su značajne. Lukoil je dobio produženje licence do 26. aprila, što znači da će 112 pumpi u Srbiji, uključujući 11 u Beogradu, moći raditi i sa naftnim derivatima uvezenim sa strane, a ne samo od NIS-a. Druga vijest je da Srbija neće imati problema sa gasom do ljeta, što je dobra vijest za građane. Očekujemo da naše banke u potpunosti prate platni promet, što smo već radili 55 dana, i nastavit ćemo tako neko vrijeme. Američka logika je da sprovedu svoje ciljeve do kraja, bez obzira na cijenu za Srbiju, a ruska logika je ista.

Rekao je da su saradnju s NIS-om prekinuli prvi Rusi i Kinezi.

- Bit će mnogo problema. Znate li ko je prvi prekinuo saradnju sa NIS-om kada su uvedene sankcije? Ruska kompanija Lukoil, i kineska kompanija. Nisu htjeli biti pogođeni sekundarnim sankcijama, dok srpske banke mogu biti ugrožene koliko hoće. Ali mi stalno razgovaramo sa svima. Uz lakša ili teža rješenja, Srbija mora imati punu energetsku sigurnost. Trudimo se, borimo i radimo. Nadamo se da će uskoro biti završen ugovor sa nekim od potencijalnih kupaca. Imamo i druge probleme. Priča za 51 pumpu je izazov. Kupovali su NIS-ovu prerađenu naftu i prevozili je cisternama na kojima piše NIS. Nama sada nedostaje najmanje 145 cisterni da bismo ravnomjerno raspoređivali gorivo. I džabe što imate cisterne, ako su to NIS-ove cisterne.

Brojni problemi

Naglasio je da im to stvara brojne probleme.

- To stvara brojne svakodnevne probleme. Ponosan sam na Srbiju. U našoj zemlji, za svaku psovku kriva je država, ne računajući mene. Iako nam država pomaže, daje besplatan ili jeftin prevoz, svega što u drugim zemljama možete samo sanjati. 55 dana nafte nije stiglo kroz naftovod, a građani nisu osjetili problem. Ponosan sam što smo sve platili, stotine miliona eura je neko morao platiti. U najtežim uslovima uspjeli smo smanjiti inflaciju i dramatično podići penzije od 1. decembra. Ja sam ponosan na državu. Imamo mnogo problema, znam koliko još mogu raditi, ali eto. Rekao sam građanima: 'Znam da do 15. marta možemo izdržati'. Siguran sam da će Rusi dogovoriti, jer bi bilo normalno da razumiju poziciju Srbije. Kaznenim mjerama se nismo pridružili ni na koji način, jedini smo koji nisu. Očekujemo da to urade. Ako mislite da možemo živjeti bez nafte, to je nemoguće.

Poručio je da se moraju držati dok postoji mogućnost dogovora.

- Neću sada komentarisati one koji su šutali 2008. godine i koji bi rekli da smo oštetili spoljnu politiku Srbije da smo uveli sankcije Rusiji. Moramo se držati dok postoji mogućnost dogovora. Država ne počinje i ne završava sa mnom, postojala je prije i postaće poslije. Ponašam se odgovorno prema svima u svijetu. Ljudi ne trebaju da brinu – Srbija će imati dovoljno nafte, benzina, dizela, kerozina i mazuta. Naftu dobijamo sa Mediterana. Država nije igračka, moramo pratiti svaki detalj da bismo govorili istinu narodu. Ukoliko ovo brzo ne riješimo, povećanja penzija i plata biće manja, zato smo rekli 15. mart.

"Najbolja godina"

Rekao je da će naredna godina biti najbolja u historiji Srbije.

- Građani znaju da ih nikada nisam obmanjivao. Vjerujem da će naredna godina biti najbolja u istoriji Srbije, po pitanju promjene lica države. Bit će mnogo teških odluka koje ćemo morati donositi. A što se tiče sigurnosti, Srbija je sačuvala mir, bez ratnih sukoba, iako su bile provokacije. Vaša djeca ne ginu, tuđa se pripremaju da ginu, ali male su šanse da dođe do ratnih sukoba. Niče cijeli grad. Za 15 dana završit ćemo cijelu trasu pruge. Moći ćete stići do beogradskog aerodroma i za 15 minuta biti u centru grada. To niko ne može zaustaviti."

Vučić je potom govorio i o zakonu o legalizaciji:

"Strašno važna stvar, legalizacija počinje 8. decembra. Proces je elektronski, važno je imati ličnu kartu i dokaz o vlasništvu. Na 81. mjestu u Beogradu će se baviti 260 lica. Završit ćemo tri puta više nego prethodnih godina. Bit će problema, ali reagovaćemo na dnevnom nivou."

O klasteru 3 rekao je da nije optimističan:

"Trudili smo se, kada bude odluka da klaster nije otvoren, Ana Brnabić će objasniti zašto. Bio bih najsrećniji da se otvori."

# SRBIJA
# RUSIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
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