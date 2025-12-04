Vučić najavio moguće izbore u maju ili decembru naredne godine

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi se naredni parlamentarni izbori mogli održati u maju ili, izvjesnije, krajem novembra ili u decembru.

Kako je naveo, o eventualnom spajanju predsjedničkih i parlamentarnih izbora odlučit će nadležne institucije u odgovarajućem trenutku.

- Postoje dvije opcije, maj ili decembar. Mislim da je realnije da to bude decembar - rekao je Vučić za lokalnu tv-stanicu, dodajući da politički protivnici priželjkuju odlaganje odluke o izborima.

Značajan rast

Govoreći o ekonomiji, Vučić je izrazio uvjerenje da će 2025. godina donijeti značajan rast standarda građana.

- Ljudi znaju da, kada najavim povećanje plata ili penzija, to zaista bude tako. Zato vjerujem da nas očekuje možda i najbolja godina u savremenoj historiji Srbije, uz završetak brojnih infrastrukturnih projekata i vidljive promjene u zemlji - dodao je.

Saslušanje Selakovića

Osvrnuvši se na današnje saslušanje ministra kulture Nikole Selakovića pred Tužilaštvom za organizovani kriminal u slučaju "Generalštab", Vučić je ponovio da je riječ o politički motivisanom procesu.

- Selaković nije ukrao ni dinar. Taj slučaj je otvoren u trenutku političkih pritisaka i nema nikakvog pravnog osnova - rekao je Vučić. Dodao je da u vezi s projektom Generalštaba nije bilo spornih finansijskih transakcija te da je cilj bio uljepšati centar Beograda i privući investicije.

Situacija u NIS-u

Govoreći o situaciji u kompaniji Naftne industrije Srbije (NIS), Vučić je naveo da očekuje da Rusija i njeni partneri postignu dogovor o prenosu vlasništva u skladu s američkim sankcijama.

Upitan da li bi nacionalizacija mogla biti krajnje rješenje, rekao je da ne može prejudicirati pravna rješenja, ali da se mora osigurati normalno funkcionisanje energetskog sistema.