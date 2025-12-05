Preminula jedna od žena u koje je sinoć pucano: Počinilac i dalje u bijegu

Sinoć se u naselju Sitnice u Međimurju desila pucnjava u kojoj su teško povrijeđene dvije žene, a jedna od njih je jutros izgubila bitku za život.

Druga žena je i dalje u bolnici s povredama opasnim po život, a počinilac je još uvijek u bjekstvu.

Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od preminule na društvenim mrežama, prenosi eMeđimurje.