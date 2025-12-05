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TRAGEDIJA

Preminula jedna od žena u koje je sinoć pucano: Počinilac i dalje u bijegu

Druga se u bolnici bori za život

Mjesto pucnjave. eMeđimurje

Dž. R.

5.12.2025

Sinoć se u naselju Sitnice u Međimurju desila pucnjava u kojoj su teško povrijeđene dvije žene, a jedna od njih je jutros izgubila bitku za život.

Druga žena je i dalje u bolnici s povredama opasnim po život, a počinilac je još uvijek u bjekstvu.

Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od preminule na društvenim mrežama, prenosi eMeđimurje.

Podsjetimo, Policijska uprava međimurska potvrdila je da je u večernjim satima 4. decembra došlo do pucnjave iz vatrenog oružja. Prema nezvaničnim informacijama koje su podijelili mještani, muškarac je u kući pucao u svoju nevjenčanu suprugu, a zatim na ulici i u njenu sestru.

Portparol PU međimurske Radovan Gačal potvrdio je da se incident dogodio oko 21 sat, nakon čega su obje žene s teškim povredama hitno prevezene u Županijsku bolnicu u Čakovcu.

Policija je potvrdila kako se za počiniocem intenzivno traga od sinoć.

- Druga žrtva pucnjave bori se za život s teškim povredama - izjavio je danas portparol Gačal.

Iz policije su dodali da do privođenja osumnjičenog još nije došlo.

# PUCNJAVA
# TRAGEDIJA
# HRVATSKA
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