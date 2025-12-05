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Stravično: Ubijena žena u Hrvatskoj bila je trudna

Muškarac je u kući upucao svoju nevjenčanu suprugu, a na ulici njezinu sestru

Mjesto pucnjave. eMeđimurje

Dž. R.

5.12.2025

Zamjenica županijskog državnog tužioca u Županijskom državnom tužilaštvu u Varaždinu naložila je obdukciju te je mrtvo tijelo 28-godišnjakinje prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu.

U romskom naselju kod Murskog Središća jučer je ubijena jedna žena, a druga je teško povrijeđena. U 20.53 sati Operativno komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je telefonsku dojavu o pucnjavi s povrijeđenim osobama u Murskom Središću, u Ulici Sitnice. Odmah po zaprimanju dojave na mjesto događaja upućene su sve raspoložive policijske snage te hitna medicinsku pomoć. 

– Dolaskom na mjesto događa utvrđeno je kako je u porodičnoj kući u Ulici Sitnice 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a potom je izašao iz kuće i također iz vatrenog oružja ranio 29-godišnjakinju.

Nakon opisanog događaja udaljio se s mjesta događaja, kažu u Policijskoj upravi međimurskoj. Vozilima hitne medicinske pomoći 28-godišnjakinja i 29-godišnjakinja prevezene su u čakovečku bolnicu, gdje je u 22.10 sati, nakon pokušaja reanimacije, 28-godišnjakinja preminula. Prema navodima članova porodica, ubijena žena bila je u drugom stanju. Kod 29-godišnjakinje utvrđene su teške povrede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju. Na mjestu događaja obavljen je uviđaj.

Kako neslužbeno doznaje portal eMeđimurje muškarac je u kući upucao svoju nevjenčanu suprugu, a na ulici njezinu sestru.

# PUCNJAVA
# HRVATSKA
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