Stravično: Ubijena žena u Hrvatskoj bila je trudna

Zamjenica županijskog državnog tužioca u Županijskom državnom tužilaštvu u Varaždinu naložila je obdukciju te je mrtvo tijelo 28-godišnjakinje prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu.

U romskom naselju kod Murskog Središća jučer je ubijena jedna žena, a druga je teško povrijeđena. U 20.53 sati Operativno komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je telefonsku dojavu o pucnjavi s povrijeđenim osobama u Murskom Središću, u Ulici Sitnice. Odmah po zaprimanju dojave na mjesto događaja upućene su sve raspoložive policijske snage te hitna medicinsku pomoć.

– Dolaskom na mjesto događa utvrđeno je kako je u porodičnoj kući u Ulici Sitnice 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a potom je izašao iz kuće i također iz vatrenog oružja ranio 29-godišnjakinju.