Nikola Grmoja nakon izjave o Zovko: "Helezu i sličnima zabraniti ulazak u Hrvatsku"

Zastupnik Hrvatskog Sabora Nikola Grmoja oglasio se na društvenoj mreži Facebook nakon izjave Zukana Heleza (SDP), ministra odbrane BiH i i dopredsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o eurozastupnici Željani Zovko koju je nazvao poluretardiranom.

- Osuđujem govor mržnje ministra obrane BiH Zukana Heleza, koji svojim djelovanjem konstantno pokazuje da mu nije u interesu dijalog ni poboljšavanje odnosa među narodima već isključivo sijanje netrepeljivosti i podjela - počinje izjavu na Facebooku.

- Nedavno je svojim potezima pokazao kako simpatizira Iran, danas se obrušio na hrvatsku zastupnicu u EU parlamentu i američkog državljanina, a pravo pitanje je što tek slijedi.

Pozivam institucije Republike Hrvatske da Helezu i sličnima zabrane ulazak u Hrvatsku i na taj način pokažu što misle o njegovom skandaloznom istupu - napisao je.