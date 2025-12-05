Nikola Grmoja nakon izjave o Zovko: "Helezu i sličnima zabraniti ulazak u Hrvatsku"

Zastupnik Hrvatskog Sabora Nikola Grmoja oglasio se na društvenoj mreži Facebook nakon izjave Zukana Heleza (SDP), ministra odbrane BiH i i dopredsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o eurozastupnici Željani Zovko koju je nazvao poluretardiranom.
REAKCIJA
Postaje sve jasnije da je treći entitet nužni minimum za postizanje te ravnopravnosti, kazao je
Nikola Grmoja. Facebook
Zastupnik Hrvatskog Sabora Nikola Grmoja oglasio se na društvenoj mreži Facebook nakon izjave Zukana Heleza (SDP), ministra odbrane BiH i i dopredsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o eurozastupnici Željani Zovko koju je nazvao poluretardiranom.
- Osuđujem govor mržnje ministra obrane BiH Zukana Heleza, koji svojim djelovanjem konstantno pokazuje da mu nije u interesu dijalog ni poboljšavanje odnosa među narodima već isključivo sijanje netrepeljivosti i podjela - počinje izjavu na Facebooku.
- Nedavno je svojim potezima pokazao kako simpatizira Iran, danas se obrušio na hrvatsku zastupnicu u EU parlamentu i američkog državljanina, a pravo pitanje je što tek slijedi.
Pozivam institucije Republike Hrvatske da Helezu i sličnima zabrane ulazak u Hrvatsku i na taj način pokažu što misle o njegovom skandaloznom istupu - napisao je.
- Naš strateški nacionalni interes je puna ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, a s obzirom na sve što se događa postaje sve jasnije da je treći entitet nužni minimum za postizanje te ravnopravnosti - dalje navodi.
- Bez obzira na Zukana i slične, siguran sam da ćemo se izboriti za svoju ravnopravnost i tako dati doprinos stabilnijoj i uređenijoj Bosni i Hercegovini - zaključio je.
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