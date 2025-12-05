Skoro 9000 Turaka u zadnjih par sedmica napustilo Crnu Goru

Od kraja oktobra, kada je crnogorska vlada privremeno uvela vize za državljane Turske, gotovo devet hiljada njih napustilo je Crnu Goru, dok je tokom novembra ugašena 31 turska firma koja je poslovala u Crnoj Gori, pišu podgorički mediji.

Povod za odluku crnogorske vlade da ukine bezvizni režim s Turskom bio je incident koji se dogodio 25. oktobra u podgoričkom naselju Zabjelo, kada je nožem ranjen Podgoričanin M. J. (25).

Iako je policija prvotno tvrdila da su u ranjavanju sudjelovali državljani Turske i Azerbajdžana, kasnije se ispostavilo da su Podgoričanina navodno ranila dva državljana Azerbajdžana.

Značajno smanjen broj posjeta iz Turske

Uslijedili su protesti desnice, a tokom njih zapaljeno je i nekoliko prodavaonica čiji su vlasnici Turci. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore dnevniku Vijesti saopćeno je da je od 27. oktobra, kada je crnogorska vlada uvela vize turskim državljanima, 8935 državljana Turske napustilo Crnu Goru.

Značajno je smanjen broj posjeta Crnoj Gori iz Turske, dok je crnogorski portal Bankar objavio da je u posljednjih mjesec dana ugašeno više od 30 turskih firmi, što znači da je u prosjeku svakog dana zatvorena po jedna.

Prema podacima koje je taj portal dobio od crnogorske Porezne uprave, državljani Turske registrirali su u Crnoj Gori 2140 pravnih osoba, a najčešće djelatnosti u kojima posluju turske firme su trgovina na veliko, građevinarstvo, ugostiteljstvo, konsultantske usluge te iznajmljivanje ili leasing automobila.

Crnogorski šef diplomacije: Vjerujemo da ćemo ih uskoro osloboditi viza

- Broj turskih firmi koje su u posljednjih mjesec dana izbrisane iz Centralnog registra je 31, a od početka 2025. godine 234 - kazali su iz Porezne uprave za portal.

To, kako zaključuje taj portal, jasno ukazuje na to da bi incidenti u Podgorici i uvođenje viza državljanima Turske mogli imati mjerljiv učinak na tržište, te je vidljivo da dio investitora preispituje daljnji ostanak u Crnoj Gori.

Crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović nedavno je rekao kako vjeruje da će turski državljani uskoro biti oslobođeni viza, te je istaknuo da su nakon nedavnog incidenta sigurnosne službe dviju država intenzivirale suradnju. "Vjerujem da ćemo brzo osloboditi turske državljane viza", rekao je Ibrahimović.