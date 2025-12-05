Odrubljena glava sa spomenika Titu: Pronađena u automobilu s hrvatskim tablicama

Nepoznata osoba oštetila je u toku noći spomenik Josipu Brozu Titu u Velenju tako što je odrubila glavu, saopštila je danas opština Velenje i navela da je počinilac pronađen, ali da njegov identitet nije objavljen.

Kako se navodi, sanacija spomenika će biti obavljena što prije, prenosi Delo.

- Opština Velenje oštro osuđuje svaki takav čin i naglašava da u našem gradu nema mjesta za vandalizam i napade na kulturnu i istorijsku baštinu - navela je opština.

Policija u Velenju pronašla je bronzanu glavu u gepeku 49-godišnjeg muškarca, prenosi portal 24UR.

On je pronađen na osnovu dojave jednog građanina koji je primijetio da muškarac utovara veliki metalni predmet u vozilo, a kako navodi policija automobil je imao dvije različite hrvatske registarske tablice.

Utvrđeno je da se radi o muškarcu iz područja Nacionalnog parka Velenje.