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TOKOM NOĆI

Odrubljena glava sa spomenika Titu: Pronađena u automobilu s hrvatskim tablicama

Kako se navodi, sanacija spomenika će biti obavljena što prije

Odrubljena glava na spomeniku. Screenshot

D. H.

5.12.2025

Nepoznata osoba oštetila je u toku noći spomenik Josipu Brozu Titu u Velenju tako što je odrubila glavu, saopštila je danas opština Velenje i navela da je počinilac pronađen, ali da njegov identitet nije objavljen.

Kako se navodi, sanacija spomenika će biti obavljena što prije, prenosi Delo.

- Opština Velenje oštro osuđuje svaki takav čin i naglašava da u našem gradu nema mjesta za vandalizam i napade na kulturnu i istorijsku baštinu - navela je opština.

Policija u Velenju pronašla je bronzanu glavu u gepeku 49-godišnjeg muškarca, prenosi portal 24UR.

On je pronađen na osnovu dojave jednog građanina koji je primijetio da muškarac utovara veliki metalni predmet u vozilo, a kako navodi policija automobil je imao dvije različite hrvatske registarske tablice.

Utvrđeno je da se radi o muškarcu iz područja Nacionalnog parka Velenje.

Spomenik Titu u prirodnoj veličini izradio je vajar Antun Augustinčić za Titovo rodno mjesto Kumrovec 1947. godine, a za Velenje je 1977. godine, na osnovu tog originala i na zahtjev Skupštine opšine Velenje, izrađen spomenik u prirodnoj veličini.

Autoru su u modeliranju skulpture pomogli akademski vajari Vladimir Herljević i Ivan Pavić.

Spomenik je otkriven 25. juna 1977. godine, u čast 40. godišnjice stupanja Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije, osnivačkog kongresa Komunističke partije Slovenije, a lokaciju za postavljanje statue odabrao je sam autor.

Pronađena glava. PU Celje

# SPOMENIK
# TITO
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