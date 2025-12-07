Oliver Dragojević: 78. godišnjica rođenja muzičke legende

Na današnji dan 1947. godine, u Veloj Luci je rođen Oliver Dragojević, legendarni hrvatski i regionalni kantautor i pjevač zabavne muzike.
Kada je imao pet godina, otac Marko mu je kupio usnu harmoniku koju je koristio da zabavlja drugare u ulici i putnike na brodu na relaciji Split – Vela Luka. U Splitu je pohađao muzičku školu, gdje je prvo naučio da svira klavir, a zatim klarinet i gitaru.
Prvi nastup sa 14 godina
Prvi Oliverov nastup bio je sa 14 godine, 1961., kada je učestvovao na Splitskom festivalu za djecu i izveo pjesmu „Baloni“. Na Radiju Split s bratom Aljošom izvodio je poznate svjetske hitove, a dvije godine kasnije je pobijedio na takmičenju amatera pevača Hrvatske s pjesmom „Yesterday“ rok benda „The Beatles“.
Godine 1973., priključio se „Dubrovačkim trubadurima“, zatim grupi „More“, u kojoj je bila i Meri Cetinić. Na Splitskom festivalu 1974. godine osvojio je nagradu Zlatni grb grada Splita s pjesmom „Ča će mi Kopakabana“, a naredne, 1975. godine, šansonom „Galeb i ja“, također na Splitskom festivalu, nagradu publike.
Brojni hitovi
Sljedećih godina redale su se nagrade na festivalima širom Jugoslavije i hitovi poput: „Ljubavna pjesma“, „Što učinila si ti“, „Našoj ljubavi je kraj“, „Skalinada“,„Nedostaješ mi ti“, „Ako izgubim tebe“, „Malinkonija“, „Ča je život vengo fantazija“,„Oprosti mi, pape“, „Nocturno“, „Vjeruj u ljubav“, „Nadalina“, „Zabranjeno voće“, „Karoca“, „Kad bi samo ljubit’ znala, „Sunce mog života“, „Žuto lišće ljubavi“, „Serenada“, , „More“, „Šta to bješe ljubav“, „Ljubav je bol“, „Sreća je tamo gde si ti“, „Jedina“, „Bez tebe“, „Cesarica“, koja se smatra njegovom ličnom kartom.
Nabrojati sve Oliverove hitove čini se kao nemoguća misija, a mnogi od njih traju i pjevaju se i danas.
Tokom 2017. godine Oliveru je dijagnosticiran rak pluća, a nakon jednogodišnje bitke s bolešću preminuo je u Splitskoj bolnici, 29. jula 2018. godine.
Ubijen čuveni orator Ciceron
43. pr. n. e. – Ubijen je čuveni rimski orator, političar, filozof i pisac Marko Tulije Ciceron, najveći stilist u rimskom pjesništvu. Bio je republikanac, protivnik Gaja Julija Cezara i Marka Antonija. Poslije ubistva Cezara, 44. pr. n. e., uhapšen je zbog serije napada na Antonija i ubijen. U djelu „O dužnostima“ zapisao je čuvenu izreku: „Najviše pravo – najviša nepravda“, što bi značilo da previše revnosna primjena zakona donosi nepravdu. Ostala djela: „Besjede“, „O besjedniku“, „Rasprave u Tuskulu“, „O starosti“, „O prijateljstvu“, „O krajnostima dobra i zla“, „O prirodi bogova“, besjede „Protiv Katiline“.
903. - Rođen Abd Al-Rahman Al Sifi, perzijski astronom. U svojoj „Knjizi o zvijezdama stajačicama“ dao je položaje, magnitude i boje za 1018 zvijezda, povezao grčke i arapske nazive zvijezda i zviježđa, popravio greške iz Ptolemejevog „Almagesta“, uočio da se nekim zvijezdama sjaj mijenja, opisao nekoliko dugoperiodično promjenljivih zvijezda, te zabilježio položaje osam maglica. Bio je prvi astronom koji je u svoj zvjezdani atlas uvrstio izvangalaktičko nebesko tijelo: u sazviježđu Andromedi uočio je galaktiku Andromedu, koju je opisao kao mali oblak. Po njemu su nazvani krater na Mjesecu (Azophi) i planetoid (12621 Alsufi).
1598. – Đan Lorenco Bernini (Gian Lorenzo), italijanski vajar, graditelj i slikar, glavni predstavnik baroka u Rimu i jedan od najznačajnijih baroknih umjetnika uopće, rođen je na današnji dan. Njegovo najpoznatije djelo je veličanstvena Fontana četiriju rijeka, izgrađena za vrijeme pape Inocenta X na jednom od najljepših rimskih trgova - Piazza Navona.
1801. - Rođen Johan Nestroj (Johann Nestroy), austrijski književnik i glumac. Jedno vrijeme bio je pjevač, a poslije je glumio komične uloge. Napisao je niz popularnih komedija i lakrdija. Najpoznatije mu je djelo "Zli duh Lumpazivagabundus ili lakoumni trolist".
Rođen Pjetro Maskanji, tvorac prve verističke opere
1863. – Rođen italijanski kompozitor Pjetro Maskanji (Pietro Mascagni), tvorac prve verističke opere. Najpoznatija djela: opere „Kavalerija rustikana“, „Iris“ i „Prijatelj Fric“.
1924. - Jovanka Broz, jugoslavenska partizanka i supruga bivšeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, rođena je na današnji dan. S Titom je bila u braku od 1952. do njegove smrti 1980. godine. Imala je čin potpukovnice JNA. Nakon Titove smrti ostatak život provodila je u jednom stanu u Beogradu u izolaciji, i pod budnim okom tajne policije. Jovanka Broz preminula je 20. oktobra 2013. u Beogradu u 89. godini. Sahranjena je u jednoj od prostorija u Kući cvijeća u Beogradu.
1928. – Avram Noam Čomski (Chomsky), američki lingvist, filozof, pisac, profesor univerziteta i disident, rođen je na današnji dan. Bio je profesor emeritus lingvistike na Massachusetts Institute of Technology. Zaslužan je za razvoj teorije o generativnoj gramatici, koja se smatra najvećim doprinosom lingvistici u 20. stoljeću.
1933. - Rođen Krsto Papić, jedan od najboljih reditelja bivše SFR Jugoslavije i jedini reditelj iz Hrvatske koji se može ubrojiti u jugoslavenski Crni val. Dobio je brojne nagrade za filmove, a najpoznatiji su: „Izbavitelji“ (3 Grand prixa) i „Život sa stricem“ (Velika Zlatna Arena, Montreal FIPRESCI, Nominacija za Zlatni globus). Preminuo je u Zagrebu 7. februara 2013. godine.
1956. – Lari Berd (Larry Bird), američki košarkaš, rođen je na današnji dan. Dvanaesterostruki je NBA All-Star, te je deset puta biran u All-NBA ekipu i tri puta u All-Defensive tim. Ušao je u košarkašku Kuću slavnih 1998. godine. S reprezentacijom SAD osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. kao član legendarnog Dream teama.
1972. - Rođen Herman Majer (Hermann Maier), austrijski alpski skijaš. Osvojio je četiri puta Svetski kup (1998., 2000., 2001., 2004.) i ostvario 54 pobjede u tom takmičenju kao i četiri olimpijske medalje (dvije zlatne 1988., po jednu srebrenu i bronzanu 2006).
Umro Robert Grejvs, autor romana „Ja, Klaudije“
1985. – Umro engleski pisac Robert Grejvs (Graves), koji je svjetski ugled stekao historijskim romanom „Ja, Klaudije“ i djelom „Grčki mitovi“. Ostala djela: „Hebrejski mitovi“,„Zbogom svemu tome“,„Klaudije Bog“,„Homerova kći“, „Zlatno runo”...
1993. – Preminuo predsjednik Obale Slonovače Feliks Ufue Boanji (Felix Houphouet-Boigny), afrički državnik koji je najduže vladao.
2004. - Umro slikar Julije Knifer, jedan od najznačajnijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća. Godine 2001., Knifer je predstavljao Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, iste godine proglašen je počasnim građaninom Osijeka, a godinu kasnije dobio je prvu opsežnu i sveobuhvatnu monografiju.