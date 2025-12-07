Oliver Dragojević: 78. godišnjica rođenja muzičke legende

Na današnji dan 1947. godine, u Veloj Luci je rođen Oliver Dragojević, legendarni hrvatski i regionalni kantautor i pjevač zabavne muzike.

Kada je imao pet godina, otac Marko mu je kupio usnu harmoniku koju je koristio da zabavlja drugare u ulici i putnike na brodu na relaciji Split – Vela Luka. U Splitu je pohađao muzičku školu, gdje je prvo naučio da svira klavir, a zatim klarinet i gitaru.

Prvi nastup sa 14 godina

Prvi Oliverov nastup bio je sa 14 godine, 1961., kada je učestvovao na Splitskom festivalu za djecu i izveo pjesmu „Baloni“. Na Radiju Split s bratom Aljošom izvodio je poznate svjetske hitove, a dvije godine kasnije je pobijedio na takmičenju amatera pevača Hrvatske s pjesmom „Yesterday“ rok benda „The Beatles“.

Godine 1973., priključio se „Dubrovačkim trubadurima“, zatim grupi „More“, u kojoj je bila i Meri Cetinić. Na Splitskom festivalu 1974. godine osvojio je nagradu Zlatni grb grada Splita s pjesmom „Ča će mi Kopakabana“, a naredne, 1975. godine, šansonom „Galeb i ja“, također na Splitskom festivalu, nagradu publike.

Brojni hitovi

Sljedećih godina redale su se nagrade na festivalima širom Jugoslavije i hitovi poput: „Ljubavna pjesma“, „Što učinila si ti“, „Našoj ljubavi je kraj“, „Skalinada“,„Nedostaješ mi ti“, „Ako izgubim tebe“, „Malinkonija“, „Ča je život vengo fantazija“,„Oprosti mi, pape“, „Nocturno“, „Vjeruj u ljubav“, „Nadalina“, „Zabranjeno voće“, „Karoca“, „Kad bi samo ljubit’ znala, „Sunce mog života“, „Žuto lišće ljubavi“, „Serenada“, , „More“, „Šta to bješe ljubav“, „Ljubav je bol“, „Sreća je tamo gde si ti“, „Jedina“, „Bez tebe“, „Cesarica“, koja se smatra njegovom ličnom kartom.

Nabrojati sve Oliverove hitove čini se kao nemoguća misija, a mnogi od njih traju i pjevaju se i danas.

Tokom 2017. godine Oliveru je dijagnosticiran rak pluća, a nakon jednogodišnje bitke s bolešću preminuo je u Splitskoj bolnici, 29. jula 2018. godine.