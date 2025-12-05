Porodicu Klapuh ubila je vojska RS: Pronađene Sena i Ferida, potraga za Hasanom se nastavlja

Tijela majke i ćerke, Feride i Sene Klapuh nađena su na starom muslimanskom groblju u Nikšiću 4. juna 2025. godine, potvrdila je DNK analiza. One i otac i suprug Hasan, čije tijelo još nije nađeno, žrtve su ratnog zločina počinjenog 6. jula 1992. godine.

Ubijeni su monstruozno na putu prema Plužinama, pokušavajući da nađu spas u Crnoj Gori od rata u Bosni i Hercegovini. Ubice su pripadnici Vojske Republike Srpske, među kojima su bili njihove komšije i poznanici.

Tijela su bačena sa mosta u rijeku Pivu, a svjedočenja sa suđenja govore da su bile ranjene, ali žive kada su bačene. Prema svjedočenjima, ubice su nakon ovog zločina otišle u kafanu..., piše Pobjeda.me.

Porodica Klapuh je 1992. godine sahranjena u Nikšiću bez ikakvog grobnog obilježja i službene zabilješke. A da su tu sahranjeni, pretpostavljeno je na osnovu izjava svjedoka. Nakon što su tijela otrkivena, urađena je autopsija u Kliničkom centru u Podgorici, ali nijesu identifikovana. Preživjeli član porodice Klapuh, Ferid, koji tog dana nije sa njima putovao, ranije je Pobjedi kazao da su znali ko su žrtve.

- Kada su ubijeni i kada je rađena autopsija u Podgorici, oni su znali ko su žrtve. Zašto ih nisu tada sahranili pod imenom i prezimenom, već u grobnici bez ikakvog obilježja – rekao je on Pobjedi u junu, nakon što su tijela otkrivena.

Rezultati DNK analize

Komisija za nestala lica Vlade Crne Gore saopćila je da je, nakon pristiglih rezultata DNK analize iz laboratorije Međunarodne komisije za nestala lica u Hagu i obavljenog antropološkog pregleda, preliminarno potvrđen identitet dva člana porodice Klapuh, Feride i Sene.

Tijelo Hasana Klapuha nije nađeno, pa je Komisija najavila novi pregled i proširenje zone ekshumacije na istom lokalitetu, kako bi se pronašlo, a onda i identifikovalo na isti način.

- Posmrtni ostaci preliminarno identifikovanih lica biće predati Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji će u saradnji sa Tužilaštvom i vještakom sudske medicine sprovesti postupak konačne identifikacije. Nakon toga ostaci će biti predati porodici radi dostojanstvenog ispraćaja i ukopa – saopćeno je iz Komisije.