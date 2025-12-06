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SIGURNOSNE MJERE

Šta se dešava na Kosovu: KFOR pojačao patrole širom zemlje, poznato i zašto

KFOR nastavlja da doprinosi bezbjednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i slobodi kretanja

KFOR. KoSSev

A. O.

6.12.2025

Misija KFOR pojačala je svoje prisustvo i patrole širom Kosova, kao dio redovnih obuka.

To je potvrđeno u saopćenju tog međunarodnog vojnog kontingenta. KFOR je naveo da to pokazuje njihovu spremnost da odgovore "na sve relevantne sigurnosne događaje koji bi mogli da utiču na sigurnost širom Kosova i regionalnu stabilnost", javlja KoSSev.

- KFOR nastavlja da doprinosi bezbjednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i slobodi kretanja - u svakom trenutku, nepristrasno i u tijesnoj koordinaciji sa Kosovskom policijom i misijom EU za vladavinu prava (EULEX), u njihovim odgovarajućim ulogama u bezbjednosti - navodi se u saopćenju.

Dodaju i da njihova misija nastavlja da integrira svoje aktivnosti sa naporima široke međunarodne zajednice, uključujući i podršku dijalogu između Beograda i Prištine, kojem posreduje EU. 

Napomenuli su i da je komandant KFOR-a general-major Ozkan Ulutaš, osim u kontaktu sa predstavnicima kosovskih sigurnosnih institucija, također u stalnoj vezi i sa načelnikom Generalštaba Republike Srbije.

# KOSOVO
# KFOR
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