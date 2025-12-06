Šta se dešava na Kosovu: KFOR pojačao patrole širom zemlje, poznato i zašto

Misija KFOR pojačala je svoje prisustvo i patrole širom Kosova, kao dio redovnih obuka.

To je potvrđeno u saopćenju tog međunarodnog vojnog kontingenta. KFOR je naveo da to pokazuje njihovu spremnost da odgovore "na sve relevantne sigurnosne događaje koji bi mogli da utiču na sigurnost širom Kosova i regionalnu stabilnost", javlja KoSSev.

- KFOR nastavlja da doprinosi bezbjednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i slobodi kretanja - u svakom trenutku, nepristrasno i u tijesnoj koordinaciji sa Kosovskom policijom i misijom EU za vladavinu prava (EULEX), u njihovim odgovarajućim ulogama u bezbjednosti - navodi se u saopćenju.

Dodaju i da njihova misija nastavlja da integrira svoje aktivnosti sa naporima široke međunarodne zajednice, uključujući i podršku dijalogu između Beograda i Prištine, kojem posreduje EU.