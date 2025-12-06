Muškarac (53) zapalio policijsku kapu s grbom i zastavu: Predložen mu prisilni smještaj na psihijatriju

Podignuta je optužnica protiv muškarca inicijala D.M koji je krajem oktobra u peći zapalio policijsku kapu s grbom i hrvatsku zastavu te sve to snimio i objavio na društvenim mrežama.

Tereti ga se za krivično djelo povrede ugleda Republike Hrvatske, a u optužnici se navodi da je D. M. u nakani vrijeđanja i ponižavanja grba i zastave, na društvenoj mreži javno objavio snimku govoreći:

- Vadi grbove, grbovi glavu, skupa s državom" i "Šahovnica, država, a država je zemlja, a u zemlji su vaši mrtvi, smeće, smeće, zlo", piše Dnevnik.hr.

Policija je ranije objavila da je riječ o 53-godišnjaku koji je do sada 280 puta krivično prijavljen zbog sumnje u počinjenje krivičnih djela i najtežih saobraćajnih prekršaja, od imovinskih do zloupotreba droge, nedozvoljene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Kako saznaje Dalmatinski portal, budući da je vještačenjem utvrđeno da je okrivljenik neubrojiv, Županijsko državno odvjetništvo predložilo je sudu da mu odredi prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu. On je priznao počinjenje djela, a kao razlog je naveo nezadovoljstvo odnosom policije prema njemu te se požalio kako država nije skrbila o njemu i njegovim roditeljima.