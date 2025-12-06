U Sloveniji uhapšen ubica iz Međimurja: Ubio trudnicu, sestru svoje supruge, imao pušku, pištolj i nož

Josip Oršuš (40), za kojim je policija tragala nakon ubistva i ranjavanja u naselju Sitnice na sjeveru Hrvatske, uhapšen je u Sloveniji, objavila je tamošnja policija.

Slovenska policija lišila ga je slobode na području općine Črenšovci, a trenutno se nalazi u pritvoru u PU Murska Sobota, potvrdio je voditelj Sektora kriminalističke policije Bojan Rous. Policija u Čakovcu već priprema nalog za njegovo izručenje Hrvatskoj, javlja 24ur.

Prema riječima Bojana Rousa, hapšenje je uslijedilo nakon što je bjegunca prepoznao očevidac i odmah obavijestio vlasti. Policijske patrole su brzom intervencijom na području Črenšovaca uhapsile osumnjičenog. Muškarac je sada smješten u prostorije za zadržavanje PU Murska Sobota, gdje čeka daljnji postupak i izručenje.

Imao pušku

- Mi smo dobili poziv ljudi koji su ga vidjeli, opisali su ga i javili u naš centar. Centar je poslao dvije patrole koje su vidjele kriminalca i pozvale ga da se preda. Pre­dao se bez problema, uhapsili su ga i stavili mu lisice. Koliko znam, imao je pušku, pištolj i nož sa sobom - ispričao je Bojan Rous iz Sektora kriminalističke policije Murska Sobota.

Oglasila se i međimurska policija.

- Danas, 6. decembra u 15:30 sati Policijska uprava međimurska zaprimila je obavijest slovenskih kolega iz Policijske uprave Murska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhapšen 40-godišnji Josip Oršuš. Na temelju Evropskog uhidbenog naloga 40-godišnjak će biti predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni će biti predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

Krivična prijava protiv 40-godišnjaka zbog počinjenja krivičnih djela teškog ubistva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje te teškog ubistva na štetu 28-godišnjakinje već ranije je podnesena Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu s ciljem izdavanja Evropskog uhidbenog naloga - objavila je policija.