U Sloveniji uhapšen ubica iz Međimurja: Ubio trudnicu, sestru svoje supruge, imao pušku, pištolj i nož

Josip Oršuš (40), za kojim je policija tragala nakon ubistva i ranjavanja u naselju Sitnice na sjeveru Hrvatske, uhapšen je u Sloveniji, objavila je tamošnja policija.
Slovenska policija lišila ga je slobode na području općine Črenšovci, a trenutno se nalazi u pritvoru u PU Murska Sobota, potvrdio je voditelj Sektora kriminalističke policije Bojan Rous. Policija u Čakovcu već priprema nalog za njegovo izručenje Hrvatskoj, javlja 24ur.
Prema riječima Bojana Rousa, hapšenje je uslijedilo nakon što je bjegunca prepoznao očevidac i odmah obavijestio vlasti. Policijske patrole su brzom intervencijom na području Črenšovaca uhapsile osumnjičenog. Muškarac je sada smješten u prostorije za zadržavanje PU Murska Sobota, gdje čeka daljnji postupak i izručenje.
Imao pušku
- Mi smo dobili poziv ljudi koji su ga vidjeli, opisali su ga i javili u naš centar. Centar je poslao dvije patrole koje su vidjele kriminalca i pozvale ga da se preda. Predao se bez problema, uhapsili su ga i stavili mu lisice. Koliko znam, imao je pušku, pištolj i nož sa sobom - ispričao je Bojan Rous iz Sektora kriminalističke policije Murska Sobota.
Oglasila se i međimurska policija.
- Danas, 6. decembra u 15:30 sati Policijska uprava međimurska zaprimila je obavijest slovenskih kolega iz Policijske uprave Murska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhapšen 40-godišnji Josip Oršuš. Na temelju Evropskog uhidbenog naloga 40-godišnjak će biti predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni će biti predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.
Krivična prijava protiv 40-godišnjaka zbog počinjenja krivičnih djela teškog ubistva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje te teškog ubistva na štetu 28-godišnjakinje već ranije je podnesena Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu s ciljem izdavanja Evropskog uhidbenog naloga - objavila je policija.
Njegovo izručenje Hrvatskoj ne očekuje se danas. Podsjetimo, Oršuš je u naselju Sitnice kod Murskog Središća pucao u 28-godišnjakinju i 29-godišnjakinju, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o sestrama od kojih je mlađa, majka troje djece, umrla u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga žena, Oršuševa partnerica, zadobila je teške povrede opasne po život.
Slovenska policija je u petak na području Slovenije, kod mjesta Raskrižje, pronašla lični automobil kojim je Oršuš pobjegao. Ubistvo se dogodilo u naselju s dominantno romskom populacijom.
Oršuševa nevjenčana supruga (29), koju je ranio, probudila se, komunicira i izvan je životne opasnosti, prenosi eMeđimurje. Iz bolnice su za RTL Danas u subotu potvrdili dobre vijesti. „Do jučer je bila na aparatu za disanje, a danas diše samostalno. Van je životne opasnosti zahvaljujući njezinoj životnoj dobi“, navode iz bolnice.
Moglo se spriječiti
Prema dosadašnjim informacijama iz istrage i iskazima mještana, Oršuš je u četvrtak oko 21 sat došao u kuću svoje nevjenčane supruge u naselju Sitnice. Navodno je trebao otići na izdržavanje zatvorske kazne, no umjesto toga započeo je svađu s partnericom. Ukućani su vjerovali da je otišao do automobila po slatkiše, ali Oršuš se vratio s puškom.
Partnericu je upucao u kući, pogodivši je u nogu i prsa. Njezinu godinu dana mlađu sestru (28), majku troje djece, usmrtio je hicem u glavu na cesti dok je pokušavala pobjeći.
- Čuo sam dva pucnja, prijašnja dva nisam čuo jer se to dogodilo u kući. Izašao sam, ja i Igor, i zatekli smo ženu na podu, curila joj je krv, lokva krvi iz glave. Odmah sam vidio da neće preživjeti, ali smo pokušavali dati umjetno disanje - ispričao je susjed Patricio Horvat.
Stravičan zločin potresao je romsko naselje Sitnice, a mještani tvrde da se užas mogao spriječiti jer je ubica u svom dosjeu imao već 35 krivičnih djela. Interventna policija sada čuva porodicu žrtava i obilazi romska naselja.
Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je da se najvjerovatnije radi o još jednom slučaju femicida, te je potvrdio da je ubijena jedno vrijeme zbog porodičnog nasilja bila smještena u sigurnoj kući. Prijave za nasilje u porodici zabilježene su i u julu ove godine.