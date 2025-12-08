Alija Balijagić osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo brata i sestre

Tužiteljica Vanja Rakonjac kazala je 5. novembra, na ročištu na kome su date završne riječi, da je svim izvedenim dokazima potvrđeno da je Balijagić počinio djelo na način opisan optužnicom.

Ona je tada podsjetila da je Balijagić priznao djelo detaljno ga opisujući i da je u vrijeme izvršenja, kako je to potvrđeno nalazom psihijatra i psihologa, bio u uračunljivom stanju.

- Balijagić je opisao da se vratio kod kuće Madžgalja kada je pao mrak, uzeo betonski blok i postavio ga ispod prozora, popeo se na isti i posmatrao oštećene. Dalje navodi da je u trenutku kada je Jovan ustao i uzeo daljinski od televozora u ruke, pucao dok je on bio njemu bočno okrenut, pri čemu je istakao da je u Milenku pucao jer je pozvala policiju, a da je drugi metak ispalio iz humanih razloga - kazala je 5. novembra Rakonjac.