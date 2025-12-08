Vučić: Srbija razmatra više scenarija za zaštitu energetskih interesa zemlje uslijed sankcija NIS-u

Na sastanku s timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbjednost zemlje razmotreno više ključnih pitanja u vezi s trenutnom situacijom u sektoru energetike, saopćio je u ponedjeljak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vučić je na Instagramu naveo da je dobio detaljan izvještaj o stanju energetskih rezervi te da su analizirani različiti scenariji za zaštitu interesa države, građana i privrede, uslijed amerićkih sankcija Naftnoj industriji Srbije.
- Ponovio sam da tekući izazovi zahtijevaju punu pažnju svih institucija i odgovornih pojedinaca. Očekujem maksimalne napore u ublažavanju posljedica sankcija, uz brze i blagovremene intervencije države i koordiniran odgovor na izazove - naveo je Vučić.
Dodao je da je istakao značaj redovnog informisanja građana i poručio da nema razloga za zabrinutost, jer su, kako kaže, preduzeti svi potrebni koraci za održavanje stabilnog snabdijevanja gasom i naftnim derivatima.
- Podrška građana i odgovorno ponašanje svakoga od nas od presudnog su značaja za pronalaženje održivog rješenja koje će osigurati stabilnost u snabdijevanju ključnim energentima - rekao je Vučić.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je u izjavi nakon sastanka podsjetila da je Srbija ruskim partnerima odobrila razgovore sa svim zainteresovanim stranama u cilju prodaje većinskog udjela u NIS-u, te da će u slučaju da bude primorana država donijeti neke "teške odluke".
Ministarka nije precizirala da li te odluke obuhvataju i nacionalizaciju NIS-a, što je u ranijim izjavama srbijanski predsjednik odbacio.
Naftna industrija Srbije (NIS) podnijela je 18. novembra Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD novi zahtjev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja.
Prethodnom licencom od 14. novembra sa rokom važenja do 13. februara 2026. godine, odobreni su pregovori akcionara i drugih zainteresovanih strana o promjeni vlasničke strukture NIS-a.
SAD je uveo sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva 9. oktobra.