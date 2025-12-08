Vučić: Srbija razmatra više scenarija za zaštitu energetskih interesa zemlje uslijed sankcija NIS-u

Vučić je na Instagramu naveo da je dobio detaljan izvještaj o stanju energetskih rezervi te da su analizirani različiti scenariji za zaštitu interesa države, građana i privrede, uslijed amerićkih sankcija Naftnoj industriji Srbije.

Na sastanku s timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbjednost zemlje razmotreno više ključnih pitanja u vezi s trenutnom situacijom u sektoru energetike, saopćio je u ponedjeljak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Ponovio sam da tekući izazovi zahtijevaju punu pažnju svih institucija i odgovornih pojedinaca. Očekujem maksimalne napore u ublažavanju posljedica sankcija, uz brze i blagovremene intervencije države i koordiniran odgovor na izazove - naveo je Vučić.

Dodao je da je istakao značaj redovnog informisanja građana i poručio da nema razloga za zabrinutost, jer su, kako kaže, preduzeti svi potrebni koraci za održavanje stabilnog snabdijevanja gasom i naftnim derivatima.

- Podrška građana i odgovorno ponašanje svakoga od nas od presudnog su značaja za pronalaženje održivog rješenja koje će osigurati stabilnost u snabdijevanju ključnim energentima - rekao je Vučić.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je u izjavi nakon sastanka podsjetila da je Srbija ruskim partnerima odobrila razgovore sa svim zainteresovanim stranama u cilju prodaje većinskog udjela u NIS-u, te da će u slučaju da bude primorana država donijeti neke "teške odluke".

Ministarka nije precizirala da li te odluke obuhvataju i nacionalizaciju NIS-a, što je u ranijim izjavama srbijanski predsjednik odbacio.