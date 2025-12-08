Plenković: Funkcionalna, evropska i stabilna BiH u interesu cijele regije i EU

Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je u Parizu izjavio da se Evropa nalazi na povijesnoj prekretnici, sigurnost joj je ugrožena i ulaganje u odbranu je prioritet.

- Evropska sigurnost je ugrožena, a narušeni su i neki od temelja transatlantskih odnosa - kazao je Plenković u predavanju koje je održao u Francuskom institutu za međunarodne odnose (IFRI), prenosi Hina.

Istaknuo je da je proširenje EU postalo geopolitička nužnost, da se Hrvatska zauzima za integraciju država Zapadnog Balkana, te Ukrajine i Moldavije.

Važnost BiH

Posebno je istaknuo važnost Bosne i Hercegovine s obzirom na to da u njoj žive Hrvati kao konstitutivni narod i s obzirom na dužinu zajedničke granice.

- Stabilnost Bosne i Hercegovine zahtijeva poštivanje njezina ustavnog okvira i jednakosti njezina tri konstitutivna naroda - kazao je, te dodao da je funkcionalna, evropska i stabilna Bosna i Hercegovina u interesu cijele regije, kao i Evropske unije.

Plenković je rekao da se više ne može uzimati zdravo za gotovo institucionalnu, energetsku ili demografsku stabilnost europskih društava, te da su ulaganja u odbranu prioritet evropskog kontinenta.

- Evropa se još jednom nalazi na povijesnoj prekretnici: u trenutku kada moramo lucidno sagledati napetosti koje se gomilaju, ali i resurse koje imamo da bismo na njih odgovorili - kazao je hrvatski premijer.

Opasna situacija

Ustvrdio je da je Evropa suočena s najopasnijom sigurnosnom situacijom od kraja hladnog rata, posebno izdvojivši rusku agresiju na Ukrajinu, porast hibridnih prijetnji i ubrzanu proizvodnju oružja u Rusiji, te da zato Evropa mora prilagoditi svoju industriju, svoje zalihe i investicije kako bi držala korak s protivnikom koji je svoje gospodarstvo stavio u službu rata.

Naglasio je da je rat u Ukrajini postao "odlučujući test za europsku sigurnost" i ponovio da se zauzima pravedan i održiv mir, koji se poštuje ukrajinski suverenitet.

- Granice se ne mogu mijenjati silom, a važno je da Ukrajina dobije trajna sigurnosna jamstva - kazao je Plenković.

Istaknuo je da je Hrvatska od 2022. godine dala Ukrajini 317 miliona eura pomoći i da je primila 30 hiljada ukrajinskih izbjeglica.