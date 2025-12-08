Grlić Radman upitan da li Makron podržava Izborni zakon BiH po želji Zagreba, ali bez konkretnog odgovora

Hrvatski premijer Andrej Plenković, zajedno s nekoliko ministara i predstavnicima privrednog sektora iz Hrvatske, boravi u Parizu, s ciljem jačanja odnosa između dvije države.

Tokom posjete sastali su se i s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron), a potpisani su i ugovori u oblasti odbrane. U francuskoj prijestolnici nalazi se i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je za televizijsku kuću RTL govorio o temama razgovora s Makronom.

Naglasio je da je Plenković u razgovoru posebno izdvojio Bosnu i Hercegovinu. Novinarka je pitala da li Hrvatska ima Makronovu podršku za izmjene Izbornog zakona na način koji zvanični Zagreb traži.

- Predsjednik Makron jasno je rekao da podržava Dejtonski sporazum, potpisan 14. decembra 1995. upravo u Parizu. Najavili smo i održavanje konferencije povodom 30. godišnjice ovog sporazuma - kazao je.

No, novinarka se ponovo vratila na isto pitanje – da li francuski predsjednik daje konkretan pristanak.