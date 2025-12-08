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O TEMAMA RAZGOVORA

Grlić Radman upitan da li Makron podržava Izborni zakon BiH po želji Zagreba, ali bez konkretnog odgovora

Imamo podršku, jer stabilnost Bosne i Hercegovine počiva na jednakopravnosti kao temeljnom principu, rekao je hrvatski ministar

Gordan Grlić Radman. RTL

A. O.

8.12.2025

Hrvatski premijer Andrej Plenković, zajedno s nekoliko ministara i predstavnicima privrednog sektora iz Hrvatske, boravi u Parizu, s ciljem jačanja odnosa između dvije države.

Tokom posjete sastali su se i s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron), a potpisani su i ugovori u oblasti odbrane. U francuskoj prijestolnici nalazi se i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je za televizijsku kuću RTL govorio o temama razgovora s Makronom.

Naglasio je da je Plenković u razgovoru posebno izdvojio Bosnu i Hercegovinu. Novinarka je pitala da li Hrvatska ima Makronovu podršku za izmjene Izbornog zakona na način koji zvanični Zagreb traži.

- Predsjednik Makron jasno je rekao da podržava Dejtonski sporazum, potpisan 14. decembra 1995. upravo u Parizu. Najavili smo i održavanje konferencije povodom 30. godišnjice ovog sporazuma - kazao je.

No, novinarka se ponovo vratila na isto pitanje – da li francuski predsjednik daje konkretan pristanak.

Grlić Radman je odgovorio:

- Plenković je istaknuo multietnički karakter Bosne i Hercegovine i ravnopravnost tri konstitutivna naroda kao temelj Dejtona. Nažalost, zbog puzajućih reformskih procesa i djelovanja ranijih visokih predstavnika, došlo je do narušavanja osnovnih načela.“

Reporterka RTL-a ponovo je insistirala – ima li Hrvatska Makronovu podršku?

- Imamo podršku, jer stabilnost Bosne i Hercegovine počiva na jednakopravnosti kao temeljnom principu. Sve je na kraju određeno ustavnim okvirom. Smatram da su i Francuskoj i cijeloj Evropi u interesu sigurnost i stabilnost Zapadnog Balkana - zaključio je hrvatski ministar.

Delegacija Hrvatske nakon Pariza nastavlja posjetu Berlinu.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# EMMANUEL MACRON
# GORDAN GRLIĆ RADMAN
# HRVATSKA
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