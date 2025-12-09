Ursula fon der Lajen poručila Vučiću: "Moramo da vidimo veće usklađivanje sa našom vanjskom politikom"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra putuje u Bruxelles na sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Lajen i predsjednikom Evropskog savjeta Antonom Koštom, potvrđeno je iz obje institucije. Sastanak se održava nešto više od mjesec dana nakon što je Fon der Lajen posjetila region.

Ona je tada istakla da Srbija mora da se odredi prema članstvu u EU, jer je sada "vrijeme da dovrši započete reforme i postane članica", piše N1.

- Zato moramo da vidimo napredak u oblasti vladavine prava, izbornog okvira i slobode medija - rekla je predsjednica Evropske komisije prilikom posljednje posjete Srbiji.

Fon der Leyen je tada pozvala predsjednika Srbije da “za mjesec dana dođe u Brisel“, kako bi zajedno analizirali napredak Srbije na putu ka EU.

Najavljujući razgovor o narednim koracima, posebno o primjeni usvojenih reformi, Ursula fon der Lajen pohvalila je napredak u vezi sa Jedinstvenim biračkim spiskom i Savjetom REM-a, ali je i zatražila uvođenje sankcija Rusiji.

- Moramo da vidimo veće usklađivanje sa našom spoljnom politikom, uključujući i sankcije protiv Rusije. Pohvaljujem vas što ste dostigli 61% usklađenosti sa našom spoljnom politikom. Ali potrebno je više. Želimo da na Srbiju možemo da računamo kao na pouzdanog partnera - naglasila je Ursula von der Lajen 15. oktobra u Beogradu.

Ona je tada posebno istakla solidarnost i podsjetila na saradnju EU i država Zapadnog Balkana u vezi sa energetskom krizom izazvanom ruskim ratom u Ukrajini.

- To znači biti pouzdan partner. Možete računati na nas - rekla je Ursula fon der Lajen, dodajući da je Srbija povezana na energetsko tržište EU i da joj je upućen poziv da se pridruži mehanizmu EU za zajedničku kupovinu gasa.