Vučić upozorio: "Imamo 37 dana da spasimo NIS, posljedice mogu biti katastrofalne"

Drama oko budućnosti Naftne industrije Srbije (NIS) ušla je u završnu fazu, a predsjednik Aleksandar Vučić danas je na forumu GLOBSEC „BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori“ predstavio tri moguća scenarija koja stoje pred državom.

Njegova poruka bila je jasna i oštra: krajnji rok je 15. januar, nakon kojeg Srbija mora donijeti odluke koje će oblikovati ekonomsku i političku budućnost zemlje. Vučić je upozorio da je vremena malo, posebno kada je riječ o rješavanju pitanja vlasničke strukture i poslovanja NIS-a, kompanije koja je ključna za energetski sistem Srbije.

Predsjednik je naglasio da nijedna od opcija pred Srbijom nije laka, ali da država ne smije riskirati ono što je gradila posljednjih deset godina.

- Mi ne smijemo da uništimo svoj finansijski sistem, ni investicioni rejting Republike Srbije - poručio je Vučić, ističući da posljedice mogu biti mnogo ozbiljnije od same korporativne odluke.

Sva tri scenarija, prema njegovim riječima, nose visoke rizike i neizvjesnost.

Scenarij 1: SAD ukidaju sankcije

Prvi scenario, po Vučiću najmanje vjerovatan, jeste da Sjedinjene Američke Države ukinu sankcije ruskim entitetima koji učestvuju u vlasništvu NIS-a.

- Mogućnost broj jedan je da SAD daju dozvolu za rad, licencu ili da povuku sankcije protiv ruskih entiteta, što je malo vjerovatno da će se dogoditi. Neću govoriti o procentu, ali manje od 10 posto - rekao je Vučić.

Scenarij 2: Rusi prodaju većinski paket

Drugi scenario, koji predsjednik vidi kao najvjerovatniji, jeste da ruski vlasnici prodaju većinski paket akcija NIS-a.

- Onda se nadam, mnogo je veća vjerovatnoća, da Rusi prodaju većinu akcija NIS-a nekim svojim partnerima, nije bitno gdje ili odakle ta kompanija dolazi – i nadam se da će to učiniti - rekao je Vučić.

Ova opcija omogućila bi nastavak poslovanja bez rizika od sekundarnih sankcija i očuvala stabilnost energetskog tržišta Srbije, ali odluka zavisi isključivo od Moskve i potencijalnih partnera.

Scenarij 3: Srbija preuzima kontrolu

Najdrastičniji scenario jeste državna intervencija i preuzimanje kontrole nad NIS-om, što bi značajno ugrozilo finansijsku stabilnost.

- I broj tri, nadam se da se to neće desiti, jeste da ćemo morati da djelujemo kao država – i to će se desiti posle 37 dana od sada, 15. januar je rok - poručio je Vučić.

Ako se do tada ne postigne rasplet, Srbija će morati primijeniti mjere koje mogu otvoriti širok spektar pravnih, ekonomskih i političkih posljedica – od međunarodnih sporova, preko potencijalnih finansijskih udara, do uticaja na investicione tokove.

Zašto je situacija dramatična

NIS nije obična kompanija. Ona je najveći uvoznik energenata, jedan od najvećih poreskih obveznika i ključni igrač u snabdijevanju tržišta naftom i derivatima. Pod sankcijama, i čak posredno, njen rad bi bio ugrožen, što bi se odrazilo na cijene goriva, stabilnost budžeta, privredu i međunarodne kreditne ocjene.

Vučić više puta naglašava da država "nema pravo na improvizaciju".

Šta slijedi nakon 15. januara?

Sve zavisi od dvije stvari: političke odluke Vašingtona (čija je vjerovatnoća, prema Vučiću, minimalna) i volje Rusije da proda svoj udeo u NIS-u (najvjerovatniji scenario, ali daleko od garantovanog). Ako se nijedan od ovih procesa ne završi, država će biti primorana na intervenciju, što može izazvati nepredvidive posljedice u energetskoj i političkoj klimi.

Vučićeva poruka je jasna: vrijeme curi, a opcije su ograničene. Hoće li NIS dobiti novog vlasnika, hoće li Zapad popustiti ili će država povući radikalan potez – ostaje da se vidi. Jedno je sigurno: odluke do 15. januara oblikovat će energetsku i ekonomsku budućnost Srbije za narednu deceniju.