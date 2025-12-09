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HRVATSKI PREMIJER

Plenković očekuje ulazak u OECD sljedeće godine

Proveli smo velik reformski put i vjerujem da ćemo cijeli proces uspješno završiti u idućoj godini, rekao je

Plenković očekuje ulazak u OECD sljedeće godine. Igor Kralj/PIXSELL

FENA

9.12.2025

Hrvatska je u završnoj fazi pristupanja Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i trebala bi postati njezinom članicom iduće godine, objavio je u utorak na društvenoj platformi X hrvatski premijer Andrej Plenković.

- Hrvatska je u završnoj fazi pristupanja. Ispunili smo uslove u 20 od 25 odbora i u 25 od 26 pododbora. Proveli smo velik reformski put i vjerujem da ćemo cijeli proces uspješno završiti u idućoj godini - objavio je Plenković nakon sastanka s čelnikom OECD-a Matiasom Kormanom u Parizu.

Dodao je da je Hrvatska zahvalna na kontinuiranoj podršci u procesu ulaska u OECD, što je nazvao hrvatskim preostalim strateškim ciljem na vanjskopolitičkom planu.

Plenković je dodao da je na snazi novi zakon o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske koji je donesen s ciljem profesionalizacije i učinkovitosti rada poduzeća u državnom vlasništvu.

Rekao da je s Kormanom hrvatsko izaslanstvo razgovaralo o pozitivnim ekonomskim trendovima u Hrvatskoj, čiji BDP raste 19 kvartala zaredom te da se u budžetu za iduću godinu očekuje zadržavanje budžetskog manjka ispod tri posto BDP-a i smanjenje udjela javnog duga u BDP-u na 56 posto.

Plenković je zajedno s političkim i ekonomskim izaslanstvom u službenom dvodnevnom posjetu posjetu Francuskoj.

Iz Pariza Plenković s izaslanstvom putuje u Berlin gdje će se sastati s kancelarom Friedrichom Merzom i potpisati ugovor o nabavi 44 tenka Leopard 2A8.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# HRVATSKA
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