Bihać i Zagreb grade mostove saradnje u turizmu i ekologiji

Sedić je naglasio da članstvo u ovoj mreži Bihaću može donijeti brojne benefite, uključujući pristup projektima u oblasti zelene politike, socijalne inkluzije, urbanog razvoja, smart city rješenja, kao i učešće u radnim grupama za pitanja mladih i migracija, što je trenutno jedan od prioritetnih izazova grada.

U okviru unaprjeđenja prekogranične saradnje i razmjene iskustava, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić posjetio je Grad Zagreb, gdje se sastao s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Tema razgovora bila je podrška mladima, razvoj turizma, ekološko zbrinjavanje otpada te mogućnosti članstva Bihaća u evropskoj mreži lokalnih zajednica Eurocitie.

- Zahvalan sam kolegi Tomaševiću na prenesenim iskustvima. Zagreb je veliki grad i dio EU, ali kroz razgovor smo uvidjeli da dijelimo slične izazove i pristupe njihovom rješavanju - kazao je Sedić.

Gradonačelnik Tomašević istakao je važnost prekogranične saradnje i mogućnost uključivanja Bihaća u EU projekte, posebno one iz oblasti zaštite okoliša i turizma.

- Imate sačuvane rijeke poput Une i bogatu prirodu koja može privući turiste. Vjerujem da suradnja i EU projekti, poput Interreg inicijativa na kojima već radite, mogu donijeti značajne rezultate. - rekao je Tomašević.

Tokom posjete, Sedić se susreo i s predstavnicima Hrvatske matice iseljenika, na čelu s direktorom Zdeslavom Milasom.

Dogovoreno je da Bihać naredne godine bude uključen u kulturne programe Matice, te da učesnici Ljetne škole hrvatskog jezika i kulture u Gospiću posjete grad Bihać, čime se dodatno jačaju kulturni i obrazovni kontakti između dva grada.