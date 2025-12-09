Vučić: Neću mijenjati Ustav da bih ostao predsjednik, ali mogao bih biti premijer

Vučić je na forumu "Beltalks: Beogradski ekonomski razgovori" poručio da je počeo razmišljati o svom nasljeđu i naglasio da promjena Ustava neće biti izvedena.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da neće mijenjati Ustav kako bi ostao na funkciji predsjednika, ali je ostavio otvorenu mogućnost da u budućnosti postane premijer, za šta mu je, kako kaže, potrebna podrška javnosti. Dodao je i da je umoran te bi volio da neko drugi preuzme taj posao, piše Blic.rs .

- Mogu biti premijer, ali za to vam treba javna podrška, i ja trebam donijeti tu odluku. A nije lako ni po jednom pitanju. Kako ja uvijek kažem svojim suradnicima, nemojte biti optimistični, nemojte podcjenjivati protivnika. Ali ja sam umoran i iscrpljen, i volio bih da neko drugi radi taj posao u budućnosti - rekao je Vučić.

"Ljudi će shvatiti koliko je bilo dobro"

Osvrnuo se i na postignuća tokom svoje vlasti, ističući stabilnu ekonomsku situaciju.

- Ali po prvi put imamo stabilnu ekonomsku situaciju. Izgradili smo više cesta u 10 godina nego što je napravljeno od 1945. godine. Imamo ogroman broj gradilišta, Expo, radimo i na metrou. I kada dođe do promjene na vlasti, ljudi će biti sretni u prvom trenutku, ali će onda shvatiti koliko je bilo dobro i koliko smo se razvili - naveo je Vučić.

Na kraju je zaključio da je on čovjek kojeg vode uvjerenja i da to niko ne može promijeniti.