Mickoski: Dok sam premijer, nećemo primiti nijednog ilegalnog migranta

Premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski odbacio je u utorak spekulacije da će se u zemlji graditi kampovi za migrante prebačene iz Velike Britanije, napominjući da takvi razgovori nisu održani, javlja Anadolu.

- Dok sam ja premijer, dok sam ja predsjednik ove vlade, nijedan šator neće biti podignut za smještaj ilegalnih migranata i nećemo primiti nijednog ilegalnog migranta - napisao je na društvenoj mreži X.

Naprotiv, poručio je Mickoski, "ojačat ćemo našu borbu, zajedno s našim saveznicima unutar NATO-a, protiv ilegalnih migracija".

Britanski "Times" je ranije objavio da makedonske vlasti formalno pregovaraju s Britancima o prihvatanju migranata kojima će biti odbijen zahtjev za azil u Velikoj Britaniji.

Otvaranje centra za povratak iz trećih zemalja omogućilo bi Britaniji da ukloni migrante koji su došli iz zemalja u koje ih je nemoguće vratiti jer je nesigurno, poput Afganistana ili Eritreje, koje čine dvije najveće nacionalnosti koje dolaze malim brodovima.

Ukoliko dođe do dogovora, Velika Britanija bi plaćala Sjevernoj Makedoniji za svakog migranta kojeg prihvati, piše "Times" pozivajući se na plan za koji se britanski premijer Kir Starmer nada da će pomoći u odvraćanju migranata od prelaska La Mancha u malim čamcima.