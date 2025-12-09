Vučić kaže da će predložiti Fon der Lejen da cijeli zapadni Balkan zajedno uđe u EU

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da sutra ima važan sastanak s čelnicima EU-a Ursulom von der Leyen i Antoniom Costom u Bruxellesu, naglasivši da će im predložiti da cijeli zapadni Balkan zajedno prime u EU.

- Ulazak zapadnog Balkana u cjelini u EU je najbolja ideja. Ako netko izostane, što ćete raditi s tim zemljama? I znam da svi pričaju o usklađenosti, ali ovdje se radi ne samo o budućnosti regije već o budućnosti Europe. Da nas prime sve zajedno, bez izuzetka, svi će se bolje osjećati, i Albanci i Bosanci... Čujem samo dobre reakcije na ovu ideju i to ću reći Von der Leyen i Costi - rekao je Vučić, prenosi N1.

Istaknuo je i da je Srbija "već mnogo stvari uradila", ali da mora napredovati na svom EU putu.

Naveo je da sutra ima "veliki i važan sastanak" s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen koja organizira večeru na kojoj će predsjednik Europskog vijeća António Costa i on biti njezini gosti.