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HRVATSKI PREMIJER

Plenković stiže u Banju Luku, najavljen niz susreta i obilazaka

Sutra u 16:30 sati će prisustvovati polaganju kamena temeljca za Kulturno-pastoralni studentski centar

Andrej Plenković. Patricija Flikac/PIXSELL

M. Až.

10.12.2025

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković u četvrtak će doputovati u Banju Luku, gdje će tokom popodneva imati ispunjen raspored susreta i obilazaka.

Hrvatski premijer će sutra u 16:30 sati prisustvovati polaganju kamena temeljca za Kulturno-pastoralni studentski centar, koji će djelovati u okviru katoličke crkve na Petrićevcu.

Pored toga, Plenković će obići crkvu u Trapistima i Banjalučku biskupiju, kako bi se detaljnije upoznao s radom katoličke zajednice koju predvodi banjalučki biskup Željko Majić, navode Nezavisne novine.

Također, planirano je da prisustvuje božićnom domjenku koji organizuje potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Davor Pranjić.

Podsjećamo, Plenković će sutra biti na otvaranju graničnog prelaza u Gradišci, gdje će sa bosanskohercegovačke strane prisustvovati delegacija predvođena predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# BANJA LUKA
# HRVATSKA
# BIH
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