Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POVODOM GODIŠNJICE SMRTI

Plenković: Tuđman je zacrtao evropski put Hrvatske

Franjo Tuđman zacrtao je evropski put Hrvatske, koja je danas ponosna članica Evropske unije i NATO-a, poručio je Plenković

Plenković i Tuđman. Pixsell/Facebook

FENA

10.12.2025

Hrvatski premijer Andrej Plenković istakao je u srijedu da je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman bio vizionar čija trajna politička ostavština predstavlja ostvarenje višestoljetne težnje hrvatskog naroda za slobodnom, demokratskom i međunarodno priznanom državom.

- Obilježavajući 26. godišnjicu smrti prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, prisjećamo se njegovog državničkog vodstva i vizionarstva, zahvaljujući kojem je ostvarena višestoljetna težnja hrvatskog naroda za slobodnom, demokratskom i međunarodno priznanom državom. To je trajna politička ostavština prvog hrvatskog predsjednika koju moramo njegovati i nadograđivati, a to činimo stalnim radom za boljitak hrvatskog čovjeka i razvoj našeg gospodarstva - napisao je Plenković u objavi na društvenoj mreži X povodom 26. obljetnice Tuđmanove smrti.

Franjo Tuđman zacrtao je evropski put Hrvatske, koja je danas ponosna članica Evropske unije i NATO-a, europodručja i šengenskog prostora, a nadomak smo i članstva u OECD-u, istakao je Plenković.

- Stoga ćemo i dalje politikom modernog suverenizma koristiti prednosti snažnog međunarodnog položaja Hrvatske za ostvarivanje ciljeva hrvatskog naroda u četvrtom desetljeću samostalnosti - dodao je hrvatski premijer.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# FRANJO TUĐMAN
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.