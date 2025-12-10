Plenković: Tuđman je zacrtao evropski put Hrvatske

Hrvatski premijer Andrej Plenković istakao je u srijedu da je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman bio vizionar čija trajna politička ostavština predstavlja ostvarenje višestoljetne težnje hrvatskog naroda za slobodnom, demokratskom i međunarodno priznanom državom.

- Obilježavajući 26. godišnjicu smrti prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, prisjećamo se njegovog državničkog vodstva i vizionarstva, zahvaljujući kojem je ostvarena višestoljetna težnja hrvatskog naroda za slobodnom, demokratskom i međunarodno priznanom državom. To je trajna politička ostavština prvog hrvatskog predsjednika koju moramo njegovati i nadograđivati, a to činimo stalnim radom za boljitak hrvatskog čovjeka i razvoj našeg gospodarstva - napisao je Plenković u objavi na društvenoj mreži X povodom 26. obljetnice Tuđmanove smrti.

Franjo Tuđman zacrtao je evropski put Hrvatske, koja je danas ponosna članica Evropske unije i NATO-a, europodručja i šengenskog prostora, a nadomak smo i članstva u OECD-u, istakao je Plenković.

- Stoga ćemo i dalje politikom modernog suverenizma koristiti prednosti snažnog međunarodnog položaja Hrvatske za ostvarivanje ciljeva hrvatskog naroda u četvrtom desetljeću samostalnosti - dodao je hrvatski premijer.