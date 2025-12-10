Plenković se sastao s Mercom: Hrvatska potpisala ugovor o nabavci 44 tenka Leopard

Hrvatska i Njemačka potpisale su u srijedu ugovor o isporuci 44 tenka Leopard 2A8 Hrvatskoj, javlja Anadolu.
- U kontekstu jačanja evropske sigurnosti, suradnju Hrvatske i Njemačke dodatno produbljujemo u području obrane, potpisan je ugovor o isporuci 44 tenka Leopard 2A8 Hrvatskoj", objavio je premijer Hrvatske Andrej Plenković na društvenoj mreži kompanije X, dok se nalazi u radnoj posjeti Njemačkoj.
Dodao je da je s domaćinima predvođenim njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom razgovarao i o "globalnim neizvjesnostima s kojima se suočavamo".
- U okviru EU-a i NATO-a surađujemo u pronalasku rješenja kojim bi se okončao rat u Ukrajini, pod uvjetom da se poštuje suverenitet i teritorijalni integritet, kao i temelji međunarodnog prava.
Odlični odnosi
Naglasio je da su tokom sastanka s Mercom potvrđeni odlični prijateljski odnosi, te da je Njemačka prvi trgovinski partner Hrvatske s devet milijardi eura trgovinske razmjene u prošloj godini.
Plenković je iskazao zadovoljstvo što Hrvatsku posjećuje "velik broj njemačkih turista".
- Zalažemo se za veću energetsku sigurnost Europe, a u tom kontekstu istaknuo sam strateški značaj proširenih kapaciteta LNG terminala na Krku i JANAF-ovog naftovoda", kazao je hrvatski premijer.
Potpora BiH
Na sastanku je, kako je kazao, naglasio "važnost potpore Bosni i Hercegovini, kao i postizanja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda radi funkcionalnosti i kohezije unutar zemlje".
Početkom decembra hrvatska Vlada usvojila je odluke o nabavci 44 najmodernija tenka Leopard 2A8, 18 samohodnih haubica Caesar MK2, 420 teških terenskih kamiona TATRA T-815-7, kao i četiri sistema protudronske zaštite hrvatske tvrtke Končar, potvrdio je ranije ministar odbrane Ivan Anušić.
Naveo je da će se tri projekta finansirati iz finansijskog instrumenta Evropske unije SAFE, a sistem protudronske zaštite iz budžeta Ministarstva odbrane.
U utorak je u Parizu potpisan ugovor o nabavci 18 samohodnih haubica Caesar MK2.