Plenković se sastao s Mercom: Hrvatska potpisala ugovor o nabavci 44 tenka Leopard

Hrvatska i Njemačka potpisale su u srijedu ugovor o isporuci 44 tenka Leopard 2A8 Hrvatskoj, javlja Anadolu.

- U kontekstu jačanja evropske sigurnosti, suradnju Hrvatske i Njemačke dodatno produbljujemo u području obrane, potpisan je ugovor o isporuci 44 tenka Leopard 2A8 Hrvatskoj", objavio je premijer Hrvatske Andrej Plenković na društvenoj mreži kompanije X, dok se nalazi u radnoj posjeti Njemačkoj.

Dodao je da je s domaćinima predvođenim njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom razgovarao i o "globalnim neizvjesnostima s kojima se suočavamo".

- U okviru EU-a i NATO-a surađujemo u pronalasku rješenja kojim bi se okončao rat u Ukrajini, pod uvjetom da se poštuje suverenitet i teritorijalni integritet, kao i temelji međunarodnog prava.

Odlični odnosi

Naglasio je da su tokom sastanka s Mercom potvrđeni odlični prijateljski odnosi, te da je Njemačka prvi trgovinski partner Hrvatske s devet milijardi eura trgovinske razmjene u prošloj godini.

Plenković je iskazao zadovoljstvo što Hrvatsku posjećuje "velik broj njemačkih turista".

- Zalažemo se za veću energetsku sigurnost Europe, a u tom kontekstu istaknuo sam strateški značaj proširenih kapaciteta LNG terminala na Krku i JANAF-ovog naftovoda", kazao je hrvatski premijer.

Potpora BiH

Na sastanku je, kako je kazao, naglasio "važnost potpore Bosni i Hercegovini, kao i postizanja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda radi funkcionalnosti i kohezije unutar zemlje".

Početkom decembra hrvatska Vlada usvojila je odluke o nabavci 44 najmodernija tenka Leopard 2A8, 18 samohodnih haubica Caesar MK2, 420 teških terenskih kamiona TATRA T-815-7, kao i četiri sistema protudronske zaštite hrvatske tvrtke Končar, potvrdio je ranije ministar odbrane Ivan Anušić.

Naveo je da će se tri projekta finansirati iz finansijskog instrumenta Evropske unije SAFE, a sistem protudronske zaštite iz budžeta Ministarstva odbrane.

U utorak je u Parizu potpisan ugovor o nabavci 18 samohodnih haubica Caesar MK2.