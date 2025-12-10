Plenković otkazao sutrašnji dolazak u Banju Luku, trebao prisustvovati otvaranju GP Gradiška i sastati se s Krišto

Premijer Hrvatske Andrej Plenković sutra ipak neće posjetiti Banju Luku, iako je prema ranijem planu trebao prisustvovati otvaranju graničnog prijelaza Gradiška i novog mosta preko Save, te se sastati s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

Kako je potvrđeno za hrvatski portal 24 sata, dolazak je otkazan jer će svečano otvaranje mosta i graničnog prijelaza ponovo biti odgođeno zbog unutrašnjih političkih blokada u Bosni i Hercegovini.

Iako je ranije iz Konzorcija "Logistika BiH" najavljeno da će prijelaz biti otvoren u prisustvu zvaničnika BiH, Hrvatske i EU, te da će odmah nakon toga biti privremeno zatvoren, hrvatski premijer odlučio je da ne prisustvuje događaju čija organizacija sada i formalno dolazi u pitanje.