Plenković otkazao sutrašnji dolazak u Banju Luku, trebao prisustvovati otvaranju GP Gradiška i sastati se s Krišto

Premijer Hrvatske Andrej Plenković sutra ipak neće posjetiti Banju Luku, iako je prema ranijem planu trebao prisustvovati otvaranju graničnog prijelaza Gradiška i novog mosta preko Save, te se sastati s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.
Kako je potvrđeno za hrvatski portal 24 sata, dolazak je otkazan jer će svečano otvaranje mosta i graničnog prijelaza ponovo biti odgođeno zbog unutrašnjih političkih blokada u Bosni i Hercegovini.
Iako je ranije iz Konzorcija "Logistika BiH" najavljeno da će prijelaz biti otvoren u prisustvu zvaničnika BiH, Hrvatske i EU, te da će odmah nakon toga biti privremeno zatvoren, hrvatski premijer odlučio je da ne prisustvuje događaju čija organizacija sada i formalno dolazi u pitanje.
Problem je nastao u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, gdje Upravni odbor mora konsenzusom usvojiti izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kako bi se omogućio raspored carinika na novi prijelaz. Ekspertni predstavnik Vlade FBiH Zijad Krnjić usprotivio se usvajanju dokumenta.
Krnjić je svoj glas uvjetovao novim dogovorom o preraspodjeli prihoda od PDV-a između entiteta, tvrdeći da Republika Srpska trenutno prima prevelik iznos i da Federaciji treba vratiti oko 50 miliona eura. Tom zahtjevu protive se zvaničnici RS-a, kao i premijer FBiH Nermin Nikšić, koji ističe da Krnjićev stav nije stav Vlade Federacije, ali da ga ne mogu smijeniti niti prisiliti da glasa drugačije.
Novi most, dug 462 metra i vrijedan 19,5 miliona eura, završen je još u julu 2022. godine, ali nikada nije pušten u promet.
Plenkovićev planirani boravak u Banjoj Luci uključivao je i učešće na zajedničkoj sjednici HDZ-a BiH i HDZ-a Hrvatske, polaganje kamena temeljca za Kulturno-pastoralni studentski centar na Petrićevcu, sastanak s banjalučkim biskupom Željkom Majićem, te prisustvo božićnom domjenku koji organizuje potpredsjednik RS iz reda hrvatskog naroda Davor Pranjić.