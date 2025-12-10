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PREDSJEDNIK SRBIJE

Brisel odgovorio na Vučićev prijedlog "Zapadnog Balkana u paketu"

Pristupanje je proces zasnovan na zaslugama, naveli su

Vučić i Fon der Lajen. Instagram

M. Až.

10.12.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uoči današnjeg putovanja u Brisel da će održati važan sastanak sa čelnicima Europske unije, Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom, te im predložiti da se cijeli Zapadni Balkan zajedno primi u EU. Na Vučićev prijedlog stigao je i odgovor iz Brisela.

Na upit dopisnika N1, iz Europske komisije su naveli:

- Pristupanje je proces zasnovan na zaslugama. Svaka kandidatkinja ili kandidat treba se pridružiti kada je spreman, kada ispuni uslove i kriterije utvrđene u Ugovorima EU, uključujući Kopenhagenske kriterije. Ne postoje unaprijed određeni vremenski rokovi. Proces pristupanja pokreće provođenje reformi i pokazivanje održivosti rezultata.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina, koja ima status zemlje kandidatkinje od decembra 2022. godine, propustila je priliku da službeno započne pregovore o pristupanju zbog političkih blokada i neispunjavanja uslova koje je Brisel postavio pred bh. vlasti.

"Posljednji voz" za EU ove godine je otišao nakon što su ministri SNSD-a u Vijeću ministara BiH, obaranjem dnevnog reda na posljednjoj sjednici, spriječili usvajanje tzv. evropskih zakona i dogovor o osnivanju Ureda glavnog pregovarača sa EU u predviđenom roku.

# SRBIJA
# EU
# BIH
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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